En 1981 pasé las vacaciones de verano en Yorkshire, Inglaterra. Tenía diecisiete años y debía mejorar mis conocimientos de inglés. El hombre en cuya casa me hospedé era un aristócrata rural empobrecido que opinaba que la reina era very middle class. Conducía un Rolls-Royce con tres décadas a cuestas y vivía en una casa ruinosa del siglo XIV. Un ala no tenía techo, la cocina era la única habitación que se caldeaba y su posesión más preciada eran dos finas escopetas Holland & Holland. El edredón de mi cama olía como si el mismo Oliver Cromwell hubiese dormido allí, lo que no era del todo improbable. Sin embargo, me gustaban aquel edificio de piedra y el jardín, los cuadros casi negros de los antepasados y el musgo sobre los pretiles de las ventanas. La bañera era de cobre, y tan grande que tardaba media hora en llenarse de agua suficiente. Tenía un borde oscuro de madera de caoba y recuerdo lo agradable que era tenderse en ella y leer.

El señor de la casa tenía sus propias ideas sobre pedagogía. Su programa de enseñanza consistía en proyectar viejas películas de David Niven, recitar poemas de Kipling y, por lo demás, dejarme ir a mi aire. Puesto que hacía tiempo que había despedido a la cocinera, cada día me daba de comer el mismo plato: cordero con salsa de menta y patatas de bolsa que cocía en agua hasta convertirlas en puré. Los fines de semana me marchaba en tren a Londres a donde mi profesor nunca me acompañaba porque le repugnaba la ciudad. Hacía dos años que Margaret Tatcher gobernaba con mano de hierro, Fast Eddie Davenport todavía no había aparecido para organizar las salvajes y algo pringosas fiestas en Kensington y Chelsea, y el enorme crecimiento de la urbe acababa de empezar. En Brixton, el barrio más triste de Londres, la detención de un adolescente negro había desatado una pelea callejera entre la policía y los manifestantes y Mick Jagger cantaba Emotional Rescue. Todo estaba lleno de esplendor y de miseria, todo era profano y santo, y creo que por aquel entonces yo era feliz.

Una noche fui con una amiga al cine. Queríamos ver En busca del arca perdida, la película de más acción de la época, una película de aventuras con un formidable Harrison Ford en el papel del profesor Indiana Jones. Aún se podía fumar en el cine. Ciertamente, todavía no se había inventado la alta definición, pero, de todas formas, a la mitad de la película apenas se veía a causa del humo. Era la última función de esa noche y, después de los créditos, simplemente nos quedamos allí sentados. Había otra pareja delante, en primera fila, justo frente a la pantalla, en unos asientos desde donde solo verían colores. De repente, el hombre se levantó, se sacó un montón de billetes del bolsillo y los agitó en el aire al tiempo que gritaba en la sala vacía: ¡Otra vez! ¡Otra vez!

Era Mick Jagger. El operador se acercó, cogió el dinero, negó con la cabeza y proyectó de nuevo la película. Nosotros también pudimos quedarnos, fue fantástico.

***

Un par de años más tarde vi por primera vez La piscina, de Jacques Deray, filmada en 1968. Romy Schneider y Alain Delon pasan las vacaciones en una apartada casa de campo cerca de Saint- Tropez. Durante los primeros minutos no sucede nada. Lentitud, parsimonia, el paisaje vasto y seco delante de la casa, el sol del Mediterráneo. Se besan junto a la piscina. El agua verde azulado, la semisombra sobre las cálidas baldosas de piedra. Entonces suena el teléfono. Él le dice que no responda y la arroja desnuda al agua. Ella le grita risueña que es un idiota, va a contestar y poco después aparece otra pareja en un Maserati Ghibli de un marrón rojizo. Las cosas se complican y acaban con un asesinato.

***

Las remakes casi siempre fracasan. Lo que amamos suele ser irrepetible. Pero hay excepciones. En 2016 se estrenó Cegado por el sol de Luca Guadagnino, con Tilda Swinton en el papel de Romy Schneider. En esta versión, Swinton es una estrella de rock y “la mujer del siglo” según se dice en la película, que está con su novio en una isla junto a Sicilia, recuperándose de una operación en las cuerdas vocales. El novio es un poco pelmazo, pero entonces aparece Ralph Fiennes, el ex amante de Swinton, que llega para recuperarla. Él está lleno de vida, es fascinante, arrebatador, increíblemente cómico y, en medio de la película se pone a bailar la canción Emotional rescue de Mick Jagger. Fiennes habría merecido un Óscar solo por esa escena. Sospecho que no todo estaba en el guion: mira directo a la cámara con su camisa abierta y sus shorts y emana felicidad. A veces la música nos rescata.

***

Romie Schneider y Alain Delon, Tilda Swinton y Ralph Fiennes, Mick Jagger canta y Harrison Ford lleva su sombrero; siempre es un largo y caluroso verano junto a la piscina.

Este texto pertenece al libro Café y cigarrillos (Salamandra) de Ferdinand Von Schirach, uno de los más destacados escritores alemanes de la actualidad, cuya especialidad son las colecciones de relatos cortos, con casos criminales y semblanzas autobiográficas.