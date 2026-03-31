Repechaje al Mundial 2026: Italia vs Bosnia, Bolivia vs Irak y todos los partidos de hoy

Kosovo y Turquía juegarán en casa de los primeros. La última participación de los turcos en un Mundial fue desde 2002. En aquella Copa, Turquía obtuvo el tercer puesto.La selección turca tiene figuras de renombre como Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) y Calhanoglu (Inter). El DT es el exdelantero italiano Vincenzo Montella. Sellaron su pasaporte a este encuentro decisivo con un sufrido triunfo 1-0 sobre Rumania en Estambul.Kosovo nunca clasificó a una Copa del Mundo.Llegó a esta instancia tras eliminar como visitante a Eslovaquia en un tremendo 4-3.