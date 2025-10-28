La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de Paraguay informó que fue extinguido por completo el incendio forestal que afectó a la zona de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia.

Según el informe, los trabajos que se iniciaron el pasado 16 de octubre, demandaron un contingente de 20 bomberos voluntarios con tres camionetas, más el apoyo de personal de brigadas forestales del Ejército Paraguayo y el Comando Logístico, que realizaron labores vía aérea.

El Instituto Forestal Nacional (INFONA) informó que, mediante el análisis de una imagen satelital Sentinel-2, se determinó una superficie afectada total de 23.080,48 hectáreas en el distrito de Bahía Negra.

Las áreas más impactadas corresponden a palmares (58,26 %), pastizales y sabanas (41,41 %), y en menor medida a bosque nativo (0,32 %).