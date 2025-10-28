La Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Cámara de Diputados aprobó una moción de apoyo a la campaña que impulsa que el presidente Lula (PT) designe a una mujer negra para el Supremo Tribunal Federal (STF).

La propuesta fue presentada por la diputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), luego de que organizaciones de la sociedad civil realizaron una serie de actos en defensa de la histórica designación de una ministra negra en la Corte.

La diputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) durante una sesión en la Cámara de Diputados, en Brasilia, el 16 de septiembre de 2025. Imagen: Kayo Magalhães/Cámara de Diputados.





La solicitud señala que “la falta de diversidad racial y de género en las instituciones públicas, incluso en la máxima Corte del país, debe ser abordada como una cuestión de democratización del propio sistema de justicia. Por lo tanto, la designación y posterior nombramiento de una jurista negra para el STF fortalece al propio Estado Democrático de Derecho”.

Según Tainah Pereira, coordinadora política del movimiento Mulheres Negras Decidem, una de las organizaciones que lideran la campaña, se trata de una oportunidad histórica.

“Estamos proponiendo nombres que están disponibles como posibles candidatas a la Corte. Las mujeres negras ofrecen un contrapunto al modus operandi de las instituciones y contribuyen a transformar la cultura jurídica, tradicionalmente pensada por y para hombres blancos”, explica.

En 2023, el movimiento presentó una terna con las juristas Lívia Santa’Ana Vaz, Soraia Mendes y Adriana Alves. Ahora, en 2025, esa lista se amplió a nueve nombres, incorporando a Sheila de Carvalho, Karen Luise Vilanova y Vera Lúcia Santanna de Araújo.

A pesar de que las mujeres negras constituyen el grupo demográfico más numeroso del país —más del 28% de la población, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)—, hasta hoy no están debidamente representadas en la cúpula del Poder Judicial.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Justicia de 2023, el porcentaje de personas blancas en la magistratura brasileña es del 83,8% (11.123). En cambio, solo el 14,5% se declaran negras, siendo el 1,7% (226) pretas y el 12,8% (1.704) pardas.

Publicado originalmente en: almapreta.com.br

