Airbag es, hoy, una de las bandas mas convocantes a nivel local e internacional. En su gira por España fueron presentados como el grupo de rock que mas entradas vendió en los últimos años: cuatro estadios Vélez y cuatro River avalan esa afirmación, en un mundo dominado por el trap y el sonido urbano.

Las reproducciones de su material, en las distintas plataformas, marcan millones de visitas. Sin embargo, en su presentación en "La Revuelta", aclararon: "Nos da vergüenza la fama, somos tipos austeros".

Su último disco, El Club de la Pelea, instala un sonido rockero que se complementa con ese ambiente de estadio: guitarras con épica metalera y canciones que se entremezclan con crítica social y baladas románticas.

"El hombre puerco", "Apocalipsis Confort" y "Otoño del 82" son algunos ejemplos de los temas que recorren su catálogo y que reflejan una realidad de gobiernos en decadencia, una sociedad inmersa en las redes sociales y la crueldad de una guerra que no deja de avanzar, en todos los tiempos, lugares y formatos.

Al momento de alzar la voz, también estuvieron en festivales por Mariano Ferreyra y defendieron a La Renga por la prohibición que rige para sus shows en Capital.

Airbag y el dinero

Durante la entrevista en la televisión española, fueron consultados por el dinero que hicieron a lo largo de su carrera.

El encargado de responder fue Gastón, el mayor de los Sardelli: "Cuándo te va bien, la música es muy generosa y cualquier número que digas puede ser mucho dentro de una sociedad que no es justa".

Al momento de puntualizar, señaló lo irresponsable que sería decir una cifra: "Cada uno tiene su casa y su auto, y eso hoy en Argentina es ser rico".

En esa misma línea, explicó una realidad que atraviesa a parte del continente: "Mucha gente no la pasa bien. Por todos los gobiernos, incluyendo el actual. Es una historia larga de nuestro país y de todo Latinoamérica".

También se refirió al sonido que los caracteriza: "Nuestro camino en la música no es el género de las cadenas de oro, solo queremos subir al escenario y tocar".

Gastón, el bajista del grupo, es muy activo en redes y en varias oportunidades opinó sobre los conflictos armados a nivel global: "Los que tienen guita o están en la política son los primeros en rajar cuando suena un 'chasquiboom'. Los muertos los pone la clase trabajadora, no los ricos ni los burócratas de la política. Ellos solo juegan al TEG donde el resto son fichitas y estadísticas para sus intereses personales", fue su frase sobre la guerra Irán-Israel.

También respaldó la labor de los trabajores del Garrahan y de los científicos argentinos. Y no dudó en pedir "prisión perpetua para los ladrones y el policía asesino del nene de 7 años".

Airbag, la banda récord

Su cuarto River se agotó en cuestión de horas. Y si sacaran una quinta función, sucedería lo mismo. La banda siempre se encargó de pedir que los precios de sus shows fueran accesibles para el público argentino.

Un público que los acompañó por todo el país, en uno de los años mas exitosos que ha tenido el trío -hoy quinteto- de Don Torcuato.