Marilú Marini, una de las figuras más respetadas en el panorama cultural argentino, ha deslumbrado a los suscriptores de Netflix con 27 noches, una película que abre el debate sobre la cordura, la vejez y el sistema legal. Inspirada en una historia real, esta producciónnarra la experiencia de Martha Hoffman, una mujer octogenaria que se enfrenta a la intención de su propia familia de declararla incompetente.

La trama gira en torno a la compleja relación entre Martha y el sistema médico legal, representado por un perito judicial interpretado por el director y actor Daniel Hendler. Las situaciones de incomodidad y tensión son el marco ideal para que Marini despliegue su talento, que, lejos de caer en el cliché, convierte a su personaje en un emblema de autonomía y resistencia.

Una actriz de espíritu rebelde

Marilú Marini, una actriz argentina icónica, es conocida por su inclinación hacia papeles desafiantes que cuestionan las normas establecidas. En 27 noches, interpreta a una mujer intempestiva y libre, reflejando la esencia del personaje real en el que se inspira. "Lo que hice fue tomar ese amor por lo bello, lo estético, lo inusitado", comentó Marini, quien se sumergió en la personalidad vibrante de la excéntrica Martha para dar vida a su papel con autenticidad.

El casting y la producción de primer nivel incluyen a artistas de la talla de Carla Peterson y Humberto Tortonese, quienes contribuyen a la profundidad de la narrativa. La dirección de Hendler, con su enfoque sensible y atento a cada detalle, genera un ambiente artístico de libertad y experimentación.

Un caso legal basado en hechos reales

El personaje de Marini se basa en Natalia Kohen, una figura icónica del arte y la gestión cultural en Argentina que luchó por su autonomía y dejó una huella imborrable en la cultura nacional. Kohen, una de las mecenas más influyentes de su época, fue protagonista de un caso legal que impactó al país hace dos décadas, cuando fue internada a petición de sus hijas bajo el pretexto de una supuesta demencia.

Marilú Marini, al asumir el reto de representar esta historia, no realiza una imitación pasiva, sino que da forma a una mujer audaz y resistente, que se convierte en un símbolo de independencia frente a la opresión. "El contacto con el perito judicial en 27 noches le enseña cosas a ella, la hace bajar un poco a la realidad", explica Marini, describiendo la dinámica enriquecedora entre los personajes principales.

Una propuesta que invita a la reflexión

27 noches no es solo una película sobre el conflicto familiar y el dilema de la internación forzosa; se adentra en discusiones más amplias sobre la libertad personal y los límites de las decisiones familiares que se toman en nombre de la seguridad. Marini destaca que la película plantea una pregunta esencial: "¿Qué significa estar realmente vivo y libre?".

El filme genera un espacio de reflexión sobre cómo la imaginación y el juego pueden ofrecer alternativas a las normas y restricciones sociales predominantes. Martha Hoffman se erige como un espíritu indomable en esta narrativa, y su historia es contada con un respeto y una empatía palpables que Marini transmite de manera intensa.

El mensaje de 27 noches no solo reside en su trama y personajes, sino también en la historia cultural que representa. La fuerza de la actuación de Marilú Marini, una actriz querida y admirada, inyecta vitalidad y autenticidad a un relato que reafirma la importancia de cuestionar las convenciones establecidas y las decisiones autoritarias que impactan las vidas de los más vulnerables. La lucidez de su interpretación es aleccionadora, y reafirma el poder del arte para interpelar realidades complejas y arraigadas.

