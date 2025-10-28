El gobierno de Estados Unidos mató a 14 personas que navegaban por aguas internacionales en el Pacífico Oriental y que fueron señaladas como presuntos narcotraficantes. Se trata de un nuevo ataque de este tipo que la Casa Blanca ejecuta a pesar de las advertencias de la comunidad internacional y particularmente de gobiernos latinoamericanos.

“Los rastrearemos, los conectaremos con redes, los cazaremos y los eliminaremos”, recalcó el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, quien confirmó los últimos ataques.

Los misiles de corto alcance fueron disparados contra cuatro lanchas en tres tandas. “Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los (dos) buques durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque”, precisó en X el funcionario.

No obstante, hubo un sobreviviente que fue rescatado por la Marina de México, según lo confirmó la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Este hombre podría echar luz sobre el caso.

El de ayer fue el undécimo ataque cinético que autorizó Donald Trump en las últimas semanas. Contabilizando estas víctimas, ya fueron asesinadas 57 personas sospechadas de ser miembros de “Organizaciones Terroristas Designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, según las definió Hegseth.

