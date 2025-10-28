Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido luego de retirarse de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, fue hallado muerto esta tarde en un arroyo.

Buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cadáver sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde cayó, informaron fuentes policiales.

Los responsables de la búsqueda dieron detalles de la reconstrucción de su camino. Entre el viernes por la noche y el sábado a la madrugada Duarte fue a bailar al boliche Egipto Baires Sur junto con sus amigos. Sin embargo, el joven fue echado después de varias horas dentro del local por los patovicas y salió caminando de regreso a su hogar, aunque jamás llegó a destino ni se supo nada más sobre él.

La denuncia hecha por la madre ante la Comisaría 1º de Ezeiza el mismo sábado 25 inició las investigaciones por la búsqueda del joven. En la investigación participaron personal de la SubDDI de Ezeiza, la Dirección Provincial de Defensa Civil, el GTO, caballería, canes de rastreo y rescatistas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los rastros de Duarte

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, la policía dio los detalles cronológicos del itinerario de Duarte. En principio la seguridad privada del local bailable Egipto Baires Sur lo echó del lugar a las 4:10 de la madrugada. Hasta las 5:20 fue visto caminando en diferentes lugares por la Ruta Provincial 205, yendo hacia Tristán Suárez, en donde vivía, en un presunto estado de ebriedad, se presume que también desorientado, y en soledad.

En la reconstrucción también se incluyó el relato de un chofer recolector de residuos que aseguró haber visto a Duarte cerca de Los Sauces y Las Araucarias a las 8 de la mañana. Sobre ese momento el hombre destacó que tenía una visible lesión en el labio y le preguntó si necesitaba ayuda, a lo que el joven le respondió negativamente.

Finalmente otra cámara de seguridad logró capturar el último registro del joven instantes después de ese diálogo, a las 8:02. En ese video Nicolás Duarte caminaba por Araucarias en dirección a un puente sin barandas que atraviesa el Arroyo Ortega. En este escenario, la principal teoría es que el joven se cayó, ya sea por un posible estado de ebriedad, por la oscuridad, o porque la lluvia aumentó el cauce del arroyo y lo arrastró.



