El episodio final de Stranger Things estará disponible para ver en más que solo Netflix. Creada por Matt y Ross Duffer, la serie está ambientada en la década de 1980 en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, y sigue a los habitantes del pueblo después de que una joven con habilidades psicocinéticas abre una puerta entre la Tierra y una dimensión alterna conocida como el Upside Down.



La quinta y última temporada de la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix consistirá de ocho episodios: el Volumen uno, que comprende cuatro episodios, se estrenará el 26 de noviembre. El Volumen dos se estrenará el día de Navidad y contendrá los próximos tres episodios. El final, titulado "The Rightside Up", se compartirá en la plataforma en la víspera de Año Nuevo.

Sin embargo, según un anuncio de Netflix, el final de la serie también se lanzará en más de 350 cines a partir del 31 de diciembre a las 8 PM del este (las 15 de Argentina), y continuará hasta el 1° de enero de 2026. Las salas se anunciarán en una fecha posterior, y hay posibilidades de que haya proyecciones en la Argentina.



Esta es la primera vez que un episodio de una serie de Netflix estará disponible para ver en la gran pantalla. El anuncio se produce una semana después de que los hermanos Duffer admitieran en una entrevista con Variety lo emocionados que estarían de que el episodio de dos horas se mostrara en la mejor calidad disponible en los cines. “Las personas no pueden experimentar cuánto tiempo y esfuerzo se gasta en el sonido y la imagen, y lo están viendo en calidad reducida”, dijo Matt. “Más que eso, se trata de experimentarlo al mismo tiempo con otros fanáticos”. Ross coincidió: “Eso sería increíble, los fanáticos podrían experimentarlo como algo colectivo”.

Los hermanos Duffer también revelaron recientemente, antes del estreno de la quinta temporada, que un personaje favorito de los fanáticos no hará aparición. Los seguidores de la serie han especulado durante años sobre la posibilidad de que el querido personaje de Joseph Quinn, Eddie Munson, regresara después de ser asesinado por los Demobats del Upside Down en el final de la cuarta temporada de la serie. Sin embargo, después de meses evitando la pregunta mientras Quinn insinuaba un posible regreso en entrevistas, los creadores de la serie, los hermanos Duffer, finalmente pusieron la señal de alto. “¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente!” dijo Matt en una reciente entrevista con Empire. “Pero no, está muerto”.



“Joe está tan ocupado de todos modos que todos deberían saber que no regresará. ¡Ha filmado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios tiene tiempo para venir a hacer Stranger Things?” añadió. “No, lamentablemente, que en paz descanse. Está completamente bajo tierra."

