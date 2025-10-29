“Vivimos en un país en donde discutimos el malestar y no discutimos todas las cosas que hacemos bien”, dijo ayer, ostensiblemente molesto, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, luego de la presentación del Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento en el salón Metropolitano, donde fue abucheado por docentes de educación física, también molestos, pero con sus ingresos salariales, el presentismo y el “destrato” del Gobierno a la docencia.

Durante la presentación del evento, que contó con destacadas personalidades del mundo del deporte como el ex futbolista Maximiliano Rodríguez, el técnico Gerardo “Tata” Martino, el voleibolista Facundo Conte y el basquetbolista Carlos Delfino, el ministro fue abucheado de modo espontáneo por docentes que interrumpieron -o intentaron- el discurso con gritos de disconformidad y silbidos.

Desde el escenario, Goity le gritó a unos de ellos: “Vení”. Y el docente fue. Caminó desde su butaca por un pasillo hasta el borde del escenario, y desde abajo, le dijo: “Acá estoy”. El funcionario continuó hablando. Pero al terminar la presentación, bajó envalentonado y fue hasta la silla donde estaba ubicado el profesor de educación física, y le recriminó con énfasis lo ocurrido.

En la conferencia de prensa posterior a la presentación de Santa Fe en Movimiento, el ministro de Educación dijo que “acá tenemos dos mil docentes y profesores de educación física que trabajan en la escuela y en los clubes y esto está por encima de cualquier cosa”. Intentó restarle importancia al malestar del magisterio. “La verdad que enfocarnos en eso es, primero, entrar en la intolerancia de unos pocos y no entender la magnitud de lo que estamos haciendo. Miren, acá están recibiendo formación de excelencia, esto es la educación que queremos, este es el sistema educativo que queremos. ¿Qué queremos nosotros como país? ¿Queremos abucheo?”, se preguntó.

Para el funcionario, dialogar sobre el malestar docente es un modo poco eficiente del uso del tiempo. “Las diferencias, cuando tenemos el mejor congreso del país acá, la verdad que detenerse en eso no tiene ni sentido ni tampoco vamos a perder tiempo en eso”, afirmó.

El episodio ocurrió luego de que sobre el final de la campaña proselitista para las elecciones del domingo pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro también tuviera un cruce poco amistoso con una docente-periodista en Villa Ocampo, quien le recriminó la situación de los trabajadores de la educación.

–¿Le parece mal que se exprese ese malestar, que no es excluyente con calidad del evento?–, preguntó este diario.

–No, no, yo no estoy hablando, estoy diciendo que acá lo importante es la calidad del evento. Mire, nosotros estamos construyendo bienestar, bienestar para los chicos. Acá lo importante es lo que nosotros hacemos por los chicos y eso es lo que estamos construyendo y eso tiene que ser, digamos, lo que nos guíe. Señores, vivimos en un país en donde discutimos el malestar y no discutimos todas las cosas que hacemos bien. Yo tengo un mensaje importante, miren, parte de los problemas que tenemos como sociedad, que efectivamente empiezan probablemente a la escuela, algunos de esos, pero la escuela en definitiva es víctima del malestar que tenemos a la sociedad, implica porque miramos esas cosas y no miramos el potencial. Nosotros tenemos un potencial como sistema educativo, tenemos un potencial como provincia que lo perdemos de foco cuando discutimos estas cuestiones.

Paritarias

Consultado respecto de las palabras del mandatario provincial sobre el final de la campaña, en relación a una posible compensación salarial para aquellos trabajadores de la educación cuyo incremento salarial quedó ubicado por debajo del índice oficial de precios, Goity confirmó que así será, pero no puso fecha.

“El gobernador fue muy contundente y muy claro. Este es un gobierno que no miente, no hace demagogia, las cosas que tenemos que decir las hacemos y el gobernador ya dijo que se va a reconocer el descalce salarial”, explicó el titular de la cartera educativa santafesina.

“Evidentemente nosotros cada vez que vamos a una negociación, que es lógico que sea tensa, que es lógico que no siempre estemos de acuerdo, pero siempre tomamos el compromiso de preservar el salario en términos de los índices inflacionarios”, abundó, para afirmar que “quiero ser muy contundente con esto. ¿Se va a compensar? Por supuesto que se va a compensar, porque eso fue lo que hicimos hasta ahora y porque tomamos la palabra y la vamos a cumplir”.

De todos modos, Goity aclaró que “no lo que vamos a hacer ahora, porque no estamos en instancia paritaria, (aunque) sí estamos discutiendo otras cuestiones paritarias”.

Por último, anunció que “el año que viene vamos a abrir también la instancia de concurso y titularización para nivel primario, inicial y especial, y vamos a llevar adelante los traslados, algo que es muy demandado. Lo vamos a hacer de la manera que beneficiemos al sistema educativo, porque en definitiva la manera de beneficiar al sistema educativo es que los chicos aprendan, y la manera que los chicos aprendan es que los docentes se capaciten y se convenzan que son los mejores”.