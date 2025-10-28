La Casa Rosada volvió a tener actividad este martes. El lunes, tras el sorpresivo triunfo en las urnas del domingo, casi ningún funcionario había pisado los despachos de Balcarce 50. La secretaria general de la presidencia Karina Milei fue una de las que estuvo durante la jornada de ayer y apareció después del descanso para encabezar una reunión de la "mesa de campaña" en la que, junto al otro vértice del "triángulo de hierro", Santiago Caputo, hicieron un análisis del triunfo y los patomó juramento al nuevo Canciller, Pablo Quirno