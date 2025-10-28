La Casa Rosada volvió a tener actividad este martes. El lunes, tras el sorpresivo triunfo en las urnas del domingo, casi ningún funcionario había pisado los despachos de Balcarce 50. La secretaria general de la presidencia Karina Milei fue una de las que estuvo durante la jornada de ayer y apareció después del descanso para encabezar una reunión de la "mesa de campaña" en la que, junto al otro vértice del "triángulo de hierro", Santiago Caputo, hicieron un análisis del triunfo y los patomó juramento al nuevo Canciller, Pablo Quirno
Hubo una encuentro para evaluar los resultados de las elecciones
La mesa de campaña de LLA se reunió en la Rosada en medio de la interna
Martín Menem admitió los cruces con las Fuerzas del Cielo. El Gabinete se mantiene como hasta ahora, excepto en Cancillería, donde ayer asumió Pablo Quirno.
