Las primeras imágenes de la película “Deseo y Revolución” pertenecen a un presente desorientado, un presente que hoy ya es pasado pero que sigue desorientado. Puerto Madero, gente de a pie que no sabe quién fue Marie Langer ni por qué su nombre identifica a una calle. Marie Langer: letras blancas sobre el negro de un letrero que ya no existe, la calle ya no existe; nada extraño, sabemos bien que la revolución y los deseos que la sostienen suelen chocar con la ruta pavimentada del capitalismo. Ahora bien, la revolución es por definición un nombre para una calle que hacemos existir en mapas geográficos y en otros imaginarios, o es la calle que imprime lo imaginario en lo geográfico, es un nombre para la calle que tantxs de nosotrxs soñamos. Mimi Langer no sólo luchó contra los fascismos, desde Viena, pasando por España y luego en Argentina, y luego en el exilio en México, y luego en Cuba y en Nicaragua. Mimi Langer trabajó para la revolución. La fabricó, no dejó de imaginarla y de inventarla en cada uno de esos sitios. Su historia es la historia de una mujer que hizo de la huida una cartografía para sus exploraciones y conquistas. En las antípodas de la deserción y la derrota.

“Deseo y Revolución” es el título de la película que rinde homenaje a Marie Langer: pionera en el campo de la salud mental, pionera y vanguardia de los movimientos feministas y antifascistas, médica, psicoanalista, militante, luchadora incansable y apasionada. Esta película que es un extenso proyecto documental, es –diría- un mapa o guía para no desorientarnos, viene a contarnos una historia que anudó las prácticas en salud mental con el psicoanálisis y el antifascismo.

La película viene a mi encuentro, me rescata de algunas desorientaciones y desolaciones. Se trata de una película que luchó para ser filmada, eso también se narra allí, en parte, otra parte de esa historia me la cuenta una de sus hacedoras. Llevó años y batallas hacerla. Compone una investigación desplegada a lo largo de nueve años y a lo ancho de diversos países. Algunxs de lxs que a lo largo de diversas entrevistas componen la semblanza de Mimi han muerto, muchxs otrxs no. Sus voces permanecen, nítidas en la pantalla. Pienso en la importancia y el coraje de los archivos, pero más aún pienso en que los archivos deben empeñarse en colarse en nuestros mapas, discutir las voces del GPS, empeñarse en construir figuraciones frente a las desfiguraciones y los espectros fascistas, el orden civilizatorio libre de piquetes edificado sobre los estragos de las violencias que han sembrado y siguen sembrando escombros, ruinas, restos humanos e inhumanos por igual.

Mimi: una calle que ya no existe pero que ha existido, una calle abierta como una vena emancipada que nos devuelve la sangre al cuerpo.

Mimi es autora de “Maternidad y sexo”, entre otros libros, hacedora de experiencias, encuentros, artículos, frases que son hallazgos, un sendero que intento tatuarme en los momentos de mayor desasosiego: salud mental es luchar por algo.

Nuestro campo profesional para quienes trabajamos en el campo de la salud mental: ese campo frondoso y a veces páramo y otras selva y otras abismo pero siempre apasionado, supo fundarse con rupturas y desvíos. La historia de nuestro campo es la historia de todas las ocasiones en las que pudimos discutir al poder, sea cual sea, y fundar territorios nuevos aún en suelos inhóspitos. Hubo una vez en que esa ruptura se llamó “Plataforma” y “Documento”: el quiebre de la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina). ¿Calles que ya no existen?

La “nueva” ley de salud mental que merece no perder ese rasgo: “nueva”, porque no cesa de enfrentarse y desafiar los mapas más recalcitrantes y conservadores, los de ayer, los de hoy, seguramente también los de mañana; esa ley, insisto, es tributaria del gesto de esa vanguardia a la que Mimi contribuyó, es tributaria de ese gesto contrariante. La película también cuenta eso, una de las voces lo cuenta en primera persona, con la voz “oficial” que acusó al psicoanálisis de diluirse en la impureza de mezclarse con lo político, la impureza de saberse mestizo de nacimiento y a mucha honra. Mimi, extranjera, fue protagonista y constructora de los cimientos de eso que es hoy una herencia viva: el psicoanálisis argentino. No un desprendimiento ni colonia europea.

Mimi, una mujer judía, marxista y feminista, una revolucionaria vital, una psicoanalista todo terreno, una discutidora incansable y creativa de las múltiples jerarquías. Nació en 1910, en otro siglo y en otro milenio, pero sigue viva y rebosante de actualidad y porvenir, incluso contra nuestra hegemónica formación académica en la que también sabe ser una calle que ya no existe, pero que retorna y continuará retornando, en este mapa incierto y abierto que es el mapa de la historia humana. Un mapa siempre trazándose, una agenda que no pide permiso. Mientras vivamos.

(El 25 de Noviembre en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, podrá verse “Deseo y Revolución”, cuyos realizadores son Marcelo Haber, Belén De Martino, Horacio Legrás y Camila Silva)