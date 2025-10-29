Los viajes de antaño se emprendían con un mapa en la mano, hoy las cartografías desfilan en los celulares. Lo cierto es que todos tienen música y muchas veces es la música misma la que viaja.

Esa es la propuesta que desplegarán Mula Parda, un terceto integrado por la flautista y arregladora francesa Martha HumbertDunoyer, Santiago Martínez en piano y violín, y Pedro Cecchi en guitarra, y la cantante salteña Nadia Szachniuk. Desde esta noche y hasta el 1° de noviembre, les artistas recorrerán el norte argentino con presentaciones en San Salvador de Jujuy, Tilcara y Salta, con una impronta que enlaza sonoridades y busca expandir las fronteras del arte.

Así, sobre la reunión que se expandirá por el NOA, HumbertDunoyer expresó: “Más que hablar de un cruce entre lo tradicional y lo actual, yo diría que se trata de un encuentro entre lo folclórico y lo académico”.

La vientista francesa, que hace más de una década reside en el país, agregó: “Ella maneja ambos lenguajes de una manera muy equilibrada, tiene una relación muy orgánica con la música folclórica argentina. En mi caso, ese vínculo llegó más tarde, por eso trabajar con Nadia me resulta sumamente enriquecedor”. “Esa combinación genera un intercambio muy fértil, un diálogo donde ambas podemos aprender y expandir nuestros propios lenguajes”, sintetizó.

(Imagen: gentileza Fernando Aramayo)





La afinidad entre el terceto y la cantora nace de una comprensión común del arte como territorio. Szachniuk, que viene de una formación sólida tanto en la música académica como en la de raíz, reconoce en este proyecto una confluencia natural: “Me pareció una linda propuesta para dar a conocer por acá; es un folklore bien enraizado, pero con las alas muy sueltas para volar por otros lenguajes.”

La gira cristalizará una aventura sonora por los paisajes que inspiraron algunas de las postales más recordadas del cancionero popular argentino. Así, en cada recital, el grupo y la cantora ofrecerán un repertorio diverso, con obras instrumentales y vocales que darán cuenta del acervo artístico del norte y la potencia de sus páginas más importantes. “Queríamos ir en busca de otros públicos, encontrarnos con otros músicos, presentarnos en distintos espacios y vivir otra experiencia”, contó Martha. “En una presentación musical los músicos no son los únicos protagonistas: el público también forma parte de la construcción de ese momento único e irrepetible.”, reconoció la instrumentista

Esa idea del encuentro como forma de creación se traslada también a las piezas. Las versiones que interpretan, describe HumbertDunoyer, nacen del deseo de ofrecer una lectura personal de un paisaje sonoro compartido: “Reversionar una obra del repertorio folclórico representa un desafío: es un juego de equilibrista entre los elementos personales y los lenguajes provenientes de otros universos musicales, que conviven con la esencia del tema y con la tradición.”

Parte de esa búsqueda quedó plasmada en Atahualpa, el disco que Mula Parda editó en 2024 bajo el sello Shagrada Medra, donde el trío rinde homenaje a Yupanqui con una estética propia de este siglo. “Queríamos revalorizar piezas menos conocidas, muchas de las cuales son para guitarra solista y no habían sido versionadas más que por el propio Atahualpa”, dijo Martha. “Para mí, celebrar su música significaba también celebrar el encuentro con esta cultura, que admiro profundamente y a la cual siempre he deseado acercarme y comprender.”

En una tónica similar, Szachniuk asume y exalta sus raíces que se renuevan en su voz, con técnica y sensibilidad en una conjunción notable. “Tengo la reiterada sensación de estar enlazada profundamente a los códigos culturales de mi cuna, que son mi lugar de regreso y consulta siempre, y al mismo tiempo mis búsquedas viajan por lugares más alejados, que no se contradicen, pero que impregnan lo que hago de otros lenguajes”, dijo. Y sobre su colega, detalló: “Martha conoce muy bien ese estado, sino de mucho trashumante de nacer en un lugar y hacerse de otros. Nos une esa noción de ser del lugar en el que uno se nombra, del lugar que uno elige para ser y hacerse.”

En otro orden, la cantora revela: “en estos últimos años, he estado viviendo entre Buenos Aires y Salta nuevamente, lo que me permitió ser parte de la querida Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón, y junto a un grupo hermoso de gente que ama esa obra, apoyar, difundir, y promover artistas de todas partes del país, y ayudar a que pasen por Salta. Así que en mi doble rol (de cantante e integrante de la Fundación), me pareció una buena oportunidad para colaborar con esa misión”.

Un gesto de exploración

La “juntada” entre Mula Parda y Szachniuk no es solamente un simple puñado de conciertos, si no mucho más: la propuesta se afirma en un gesto de exploración y pertenencia. En un tiempo dominado por la música urbana y la velocidad de las redes, se teje una apuesta que invita a una escucha más atenta y consciente.

Al mismo tiempo, sobre la actualidad del arte que les convoca, la flautista relató: “La música es un lenguaje que, nos guste o no, está en constante evolución y mutación, de manera consciente o inconsciente. Hoy resulta muy difícil no verse influenciado por la enorme cantidad de información y sonidos que recibimos desde pequeños. Por eso creo que es importante reconocer que nuestras expresiones artísticas reflejan una multiplicidad de influencias: no existe, al menos en nuestro contexto urbano, una pureza cultural”.

(Imagen: gentileza Javier Pérez Bassiy María Horto)





Todavía más, para HumbertDunoyer muchas de las músicas que hoy se consideran tradicionales son en realidad fruto del mestizaje y de encuentros culturales. “Esto no significa que no debamos prestar atención y esforzarnos por preservar ciertas expresiones artísticas que están a punto de desaparecer o que permanecen invisibilizadas, tanto por la industria musical como por la sociedad capitalista actual”, apuntó, y añadió: “De la misma manera que es necesario preservar estas expresiones artísticas, también es fundamental proteger los pueblos que las cultivan y los territorios que habitan. En este sentido, la elección del repertorio se convierte en una forma de reivindicación y, de algún modo, en un acto de resistencia frente al avasallamiento cultural”.

En ese contexto, la elección de tocar en Jujuy y Salta conjuga el deseo con el homenaje. Para el trío, los paisajes reavivan y renuevan la música: “Viajar nos permite salir de nuestra rutina y de nuestro espacio habitual, encontrarnos con otros públicos, otros músicos y otros territorios. Cada ciudad, cada escenario, cada audiencia nos ofrece una energía distinta”, dijo Martha. “La música es un camino de exploración y conexión, que nos permite dialogar con tradiciones locales y replantear nuestra propia identidad como músicos.”

Los detalles de la gira

Así, para Mula Parda y Nadia Szachniuk, la música no es solo una obra que se interpreta: es un espacio que se habita, una conversación que no termina nunca, un viaje infinito, como los sentidos que se abren cada vez que el público se reencuentra con una canción.

Los jujeños podrán ser parte de esa magia esta noche, desde las 21.30, en el Teatro “El Pasillo”, de San Salvador, ubicado en José de la iglesia 1190. Dos días después, los tilcareños serán testigos de la reunión. El viernes 31 de octubre, el Centro Andino para la Educación y la Cultura -Belgrano 547 - se poblará de música.

Finalmente, el tour concluirá el sábado 1° de noviembre en el Espacio cultural “La Totora”, en Pasaje El Astillero 2, de la localidad de Vaqueros, en Salta.

Todas serán oportunidades para experimentar el abrazo propio de las melodías y los versos, la amalgama del arte que trae tibieza y es necesaria siempre para sembrar horizontes de esperanza y pluralidad en épocas de individualismo. Porque la música es arte que se comparte y los artistas harán lo propio en nuestro norte inolvidable.