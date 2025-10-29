Palmeiras necesitará concretar este jueves una auténtica proeza futbolística para llegar a la final de la Copa Libertadores. La Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó 3 a 0 el partido de ida en Ecuador por lo que el equipo paulista, minimamente deberá vencer por esa diferencia para forzar una definición por tiros desde el punto penal. Si lograra una ventaja de cuatro o mas goles, pasará directamente a la definición del sábado 29 de noviembre en Lima (Perú). En cambio, la Liga avanzará ganando, empatando y hasta perdiendo por dos goles de distancia. El partido se jugará desde las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por Fox Sports y Disney Plus.

Sorprendió la derrota del "Verdao" no tanto por el resultado en si sino por la manera en la que se dio. Con un juego de transiciones muy rápidas y gran eficacia, la Liga hizo su diferencia en el primer tiempo y luego sostuvo el marcador ante un Palmeiras que pareció acusar demasiado los 2600 metros de altura de Quito. Dirigidos por Tiago Nunes, los ecuatorianos deberán mostrar gran caracter y mucha solidez para aguantar la ofensiva brasileña en la cancha y en las tribunas en procura de achicar la diferencia.

Los argentinos Anibal Moreno y José "Flaco" López se anuncian como titulares en Palmeiras y Agustín Giay podría ir por el lateral derecho Khellven. En la Liga, no jugará su figura, el delantero Bryan Ramirez, expulsado en el último minuto del partido de ida.