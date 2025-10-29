Se conocieron los nominados a los Premios ACE, que entrega la Asociación Cronistas del Espectáculo. En esta ocasión, el espectáculo más valorado, con 14 nominaciones, es La revista del Cervantes, la importante producción del Teatro Nacional Cervantes que revisita los años fundacionales del género. Con 13 nominaciones, destaca también Cuando Frank conoció a Carlitos, musical que narra el hipotético encuentro entre Sinatra y Gardel. La Sirenita, basado en el famoso film de Disney, tiene 12. Despertar de primavera obtuvo diez. Todas estas piezas tienen algo en común: son musicales.
Por fuera del musical, Rocky, obra protagonizada por Nicolás Vázquez, tiene nueve nominaciones, igual que la obra independiente Incidente en Vichy. Las comedias con mayores nominaciones -cinco ambas- son Una navidad de mierda y El secreto. Se percibe, como criterio, poco énfasis en el drama en los reconocimientos. La entrega de diplomas se llevará a cabo el mes próximo, en fecha aún a confirmar. Y la entrega de premios será recién en marzo de 2026.
Obras y trabajos nominados
Autor/autora: Natalia Villamil (Clandestina), Emiliano Dionisi (La Diabla o cómo destruir el mundo), Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes), Oscar Barney Finn/ Marcelo Zapata (El salón dorado), Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González (Cuando Frank conoció a Carlitos), Manuel Iñurrieta (El invierno del oso).
Drama y/o comedia dramática: Empieza con D, siete letras, Rocky, El salón dorado, El debate, El secreto, Druk, Al fin y al cabo es mi vida.
Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática: Silvia Kutika por Al fin y al cabo es mi vida; Fernanda Metilli por Empieza con D, siete letras; Gabriela Toscano por Relatividad; Cecilia Roth por La madre; Mercedes Fraile por El salón dorado; Ana María Picchio por El secreto.
Actor protagónico en drama y/o comedia dramática: Joaquín Furriel (Ricardo III), Julio Chávez (La ballena), Luis Machín (Relatividad), Carlos Portaluppi (Druk), Nicolás Vázquez (Rocky), Fabián Vena (El debate), Gerardo Romano (El secreto).
Dirección de drama y/o comedia dramática: Carlos Rivas (Relatividad), Javier Daulte (Druk), Manuel González Gil (El debate y El secreto), Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky), Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras).
Comedia: Mi amiga y yo, Mi querido presidente, Una navidad de mierda, Cuestión de género, Parlamento, El jefe del jefe.
Actriz en comedia: Josefina Scaglione (Mi amiga y yo), Verónica Llinás (Una navidad de mierda), Betiana Blum (Mamá), Lucía Aduriz Bravo (Quiero decir Te amo), Piel de lava (Parlamento), Victoria Almeida (La función que sale mal).
Actor en comedia: Sebastián Presta (Mi amiga y yo), Jorge Marrale (Cuestión de género), Miguel Ángel Solá (Mi querido presidente), Maxi De La Cruz (Mi querido presidente), Alejo García Pintos (Una navidad de mierda), Dan Breitman (La función que sale mal).
Director de comedia: Javier Daulte (El jefe del Jefe), Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda), Max Otranto (Mi querido presidente), Nelson Valente (Cuestión de género), Diego Reinhold (Mi amiga y yo).
Actriz o actor de reparto en drama y/o comedia: Laura Oliva (La ballena), Claudia Cantero (James Brown no usaba ruleros), Marcos Montes (James Brown no usaba ruleros), Gastón Cocchiarale (Empieza con D, siete letras), Anita Gutierrez (Una navidad de mierda), Rodrigo Noya (El secreto), David Masajnik (Rocky).
Actuación masculina en obra para un solo personaje: Dennis Smith (Mi vida anterior), Martín Rechimuzzi (Alejandra), Agustín “Rada” Aristarán (Chanta), Mariano Saborido (Viento blanco), Joaquin Berthold (Vincent, el loco rojo), Manuel Santos Iñurrieta (El invierno del oso).
Actuación femenina en obra para un solo personaje: Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo), Belén Blanco (Clandestina), María Merlino (La viva voz), Julieta Zylberberg (Prima Facie), Ana Padilla (Solcito de otoño), Ingrid Pelicori (Yo, Fedra).
Musical: Pretty Woman, La sirenita, Despertar de primavera, Alice by Heart, Cuando Frank conoció a Carlitos.
Actuación femenina en musical: Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa), Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes), Alejandra Radano (La revista del Cervantes), Iride Mockert (La revista del Cervantes), Florencia Peña (Pretty Woman), Ana María Cores (Las mujeres de Lorca).
Actuación masculina en musical: Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes), Octavio Murillo (Despertar de primavera), José María Listorti (La sirenita), Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos), Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show), Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show).
Dirección general de musical/music hall/café concert: Pablo Maritano (La revista del Cervantes), Fernando Dente (Despertar de primavera), Ariel Del Mastro (La sirenita), Ricky Pashkus (Pretty Woman), Nacho Medina (Las mujeres de Lorca), Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos).
Dirección musical: Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman), José Luis Pagán (Sandro, el gran show), Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera), Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes), Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa), Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos).
Music hall/café concert: La revista del Cervantes, Sandro, el gran show, Las mujeres de Lorca, Coraza. Cáscara. Casa, Victor, vení a buscar los discos.
Espectáculo de humor: Feliz día (Sutottos), Cha cha cha (Alfredo Casero/Fabio Alberti), ¡Chau Macoco! (Los Macocos), Un poyo rojo.
Obras en teatro alternativo: Incidente en Vichy, Subacuática, El arte de esgrimir, El invierno del oso, Cuestiones con mi padre, Allá en el veintitangos.
Actuación femenina en teatro alternativo: Magela Zanotta (La curva del tiempo), Mariel Rueda (El puente), Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir), Juana Viale (Subacuática), Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre), Ana María Cores (La monja judía).
Actuación masculina en teatro alternativo: Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir), Patricio Coutoune (Incidente en Vichy), Mario Petrosini (Incidente en Vichy), Federico Buso (La curva del tiempo), Joaquín Berthold (Subacuática), Alfredo Castellani (Una de película).
Dirección en teatro alternativo: Pablo Gorlero (Incidente en Vichy), Emiliano Samar (El arte de esgrimir), Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática), Victoria Almeida (La fragilidad de las casas), Anahi Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre), Santiago Doria (Allá en el veintitangos).
Coreografía: Verónica Pecollo (Sandro, el gran show y Cuando Frank conoció a Carlitos), Vanesa García Millán (Despertar de primavera), Analía González (La sirenita), Andrea Servera (La revista del Cervantes), Eva Iglesias (Las mujeres de Lorca).
Infantil: El barbero de Sevilla, La ratoncita Pérez, El fado de Ulises, Amadeo, Cuentopos.
Música original: Fernando Nazar (Incidente en Vichy), Martín Bianchedi (El debate), Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa), Martín Rodriguez (La Diabla o cómo destruir el mundo), Emilio Kauderer (Empieza con D, siete letras), Nacho Medina (Las mujeres de Lorca).
Escenografía: Andrea Mercado (La Revista del Cervantes), Gonzalo Córdoba Estévez (Despertar de primavera y Cuando Frank conoció a Carlitos), Jorge Ferrari (La sirenita), Gabriela Gerdelics y Gastón Zambón (Incidente en Vichy), Tato Fernández (Rocky).
Iluminación: Ricardo Sica (Incidente en Vichy), Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera), Anteo del Mastro/Sebastian Viola (La sirenita), Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky), Leo Muñoz y Julio Panno (Sandro, el gran show), Ariel Gato Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos).
Sonido: Ariel Gato/Camilo Zetner (La revista del Cervantes), Gaston Brisky (Despertar de primavera), Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos).
Vestuario: La Polilla (Despertar de primavera), Romina Lanzillotta/Catalina Rodriguez Loredo (La Sirenita), Caro Fernández y Mechi Saladino (Rocky), María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes), Jorge Lopez/Analía Morales (Cuando Frank conoció a Carlitos).
Revelación femenina y masculina: Albana Fuentes (La sirenita), Evelyn Botto (La sirenita), Valentín Zaninelli (La sirenita), Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes), Malena Rossi (Sandro, el gran show), Antonella Misenti (Cuando Frank conoció a Carlitos).
Producción: CTBA (Ricardo III), TNC (La revista del Cervantes), MP, Ozono y Los Rottemberg (La sirenita), Club Media, VE8 y Aleph Media (Despertar de primavera), Torneos y Competencias, Sandro Producciones, 3C Films y JLP Music (Sandro, el gran show), Pardo Producciones (Pretty Woman), RGB Entertainment y Preludio (Rocky), Corporación América, The Walt Disney Company Argentina, CTBA, Curioso Entertainment, Héctor Cavallero, Gustavo González y Raúl López Rossi (Cuando Frank conoció a Carlitos).