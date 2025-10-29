El ex comisario de la Seccional 4 de la Policía bonaerense, Sergio Argañaraz, fue condenado por las desapariciones de Lucas Escalante (seguida de muerte) y de Lautaro Morello (a quien aún buscan). Ambos jóvenes habían sido vistos por última vez el 9 de diciembre de 2022 en Florencio Varela.

Argañaraz fue sentenciado a tres años de prisión efectiva en un juicio abreviado que solicitó su defensa. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Florencio Varela informó sobre la pena que recibió el ex comisario a través de un documento en el que expresaron que fue encontrado culpable de los delitos de encubrimiento calificado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La hermana de una de las víctimas, Romina Escalante, confirmó que entre el 13 y el 17 de abril de 2026 en el Tribunal Nº2 de Florencio Varela tendrá lugar el juicio contra el resto de los imputados. Los más complicados son el ex jefe de Interpol de la provincia de Buenos Aires, Francisco Centurión, junto con su hijo Cristian Centurión y su sobrino Maximiliano Centurión.

Los otros imputados son los funcionarios Ramiro Yair Forchinito, Juan Manuel Britos y Damián Rodríguez que son investigados por encubrimiento agravado de la privación ilegítima de la libertad de Escalante, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio. Sin embargo Estefanía Morello, la madre de Lautaro, sostiene que "hay más policías involucrados".

Cristian y Maximiliano Centurión son acusados de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia. En tanto, el ex integrante de Interpol es investigado por sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad (respecto a Escalante), agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia.

La causa también estuvo marcada por un cambio de fiscal dado que Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, reemplazó a su colega Mariana Dongiovanni y fue elogiado por Romina Escalante, para quien "la investigación avanzó mucho" desde que él se hizo cargo, en base a detenciones de agentes incluidas las de los Centurión.

¿Qué pasó con Morello y Escalante?

La última vez que Lautaro Morello y Lucas Escalante fueron vistos con vida fue el 9 de diciembre de 2022, cuando salieron a festejar el triunfo de la Selección Argentina frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar. Escalante pasó a buscar a Morello en un vehículo BMW que apareció incendiado al otro día de sus desapariciones.

Según las declaraciones de testigos, las cámaras de seguridad y el análisis de las antenas en las que impactan los movimientos de los celulares, el último lugar en donde ambos estuvieron fue el domicilio del comisario Centurión, en la localidad de La Capilla, en Florencio Varela. El móvil del hecho aún es una incógnita, pero se maneja la hipótesis de que Cristian y Maximiliano Centurión les prometieron a sus víctimas unos vales de nafta gratuitos para la policía bonaerense, por lo que Morello y Escalante fueron a verlos.

Lautaro Morello, de 18 años, fue encontrado asesinado en un descampado a la vera de la autopista del Buen Ayre en Guernica, dentro del partido Presidente Perón. Su cuerpo estaba semicalcinado y la autopsia reveló que murió por asfixia. También se concluyó que fue torturado, dado que tenía un dedo cortado y varias fracturas.

Lucas Escalante aún continúa desaparecido. Los investigadores sostienen que también fue asesinado, pero todavía no pudieron localizar su cuerpo.