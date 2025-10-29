► MIÉRCOLES 29

Winona Riders en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 19.

Pipi Piazzolla Trío en Virasoro, Guatemala 4328. A las 20.

Alejandro Viola en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.30.

Me Darás Mil Hijos en la Sala Argentina del ex CCK, Sarmiento 151. A las 20.

Camionero y Ale Cares y los Magos Farciar en Ciudad de Gatos, Calle 71 1099, La Plata. A las 20.

► JUEVES 30

Amanda Pujó en Dune Park, Aráoz 740. A las 22.

Manuela de las Casas en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. A las 21.

Milviernes, Cusifai y Simón! en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Desde las 21.

Mecha Anzoátegui en Clásica y Moderna, Av. Callao 892. A las 21.

Valerio Rinaldi en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. A las 21.

Nicolás Mateo, El Pacto Quiroga y Antonella Restucci en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Sueter y Piedad y Traición en Mr. Jones, Gorriti 5143. A las 22.

Law Pop en Blue Velvet, Bolívar 624. A las 23.30.

► VIERNES 31

Linkin Park en el Parque de la Ciudad, Av. Fernández de la Cruz 4000. A las 21.

Reybruja en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 21.

Winona Riders en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 19.

Nahuel Briones y Sol Bassa en El Emergente, Acuña de Figueroa 1030. A las 20.

Spinetta Infinito en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

Leo Sujatovich y Katie Viqueira en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, Juramento 4686. A las 20.30.

Agustín Capponi en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 23.30.

Santiago Torricelli, Flor Bobadilla y Titi Chiappero en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.

Benja Torres en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222. A las 21.

Tini en Tecnópolis, Avenida de los Constituyentes 2201, Villa Martelli. A las 21.

Ilán Amores y Kun el Príncipe en City Bar, Martínez. A las 21.

Terrores Nocturnos y Nina Suárez en el Club de la Música, Villa Ballester. A las 21.

Dronego, Lobbrego, Aceldama y Dedomomia en Mandragora Bar, Av. Mitre 6117, Wilde. Desde las 23.

Estelares en el Teatro Argentino de La Plata, Avenida 51 702, La Plata. A las 21.

Ramanegra Dúo en la Terraza de Plataforma Lavardén, Rosario, Santa Fe. A las 21.

Luciano Pereyra en el Metropolitano de Rosario, Santa Fe. A las 21.

Miranda! en Opus Costanera, Río Cuarto, Córdoba. A las 21.

► SÁBADO 1º

Massive Attack, Primal Scream, Tash Sultana, L'Imperatrice, Yo La Tengo, The Whitest Boy Alive, Hannie Schaft, Sakatumba, Nina Suarez, Chita B2B Mabel, Fonso y las Paritarias, Evlay, OK Pirámides, Winona Riders, Isla Mujeres, Camionero, Juana Aguirre, Ale Cares y los Magos Farciar, Terrores Nocturnos, Máze y Socorro en el Music Wins 2025, Mandarine Park. Desde las 15.15.

La Vela Puerca en el Estadio de Ferro, Av. Avellaneda 1240. A las 21.

Mamacita, Djs Pareja y Tom Tom Clubber en la Fiesta Fun Fun, The Shamrock Basement, Rodríguez Peña 1220. Desde la medianoche.

Carolina de la Muela en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, Juramento 4686. A las 20.

El Mañanero y Camila Mateo en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. A las 21.

Hijo de la Recesión, Julián Rossini y Coracero en La Casa del Árbol, Av. Córdoba 5217. Desde las 20.

Tini en Tecnópolis, Avenida de los Constituyentes 2201, Villa Martelli. A las 21.

Abel Pintos en Noches Capitales, Hipódromo de La Plata, 44 y 115, La Plata. A las 21.

Luciano Pereyra en el Metropolitano de Rosario, Santa Fe. A las 21.

Miranda! en Quality Arena, Córdoba. A las 21.

► DOMINGO 2

Adri G en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. A las 21.

Narciss, Morphena, Bond, Alejandría y Camila Isabel en el Club de Pescadores, Av. Rafael Obligado y Sarmiento. Desde las 17.

Las Adelas en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 17. Gratis.

Piazzolla Profundo en La Carbonera, Carlos Calvo 299. A las 21.

Tini en Tecnópolis, Avenida de los Constituyentes 2201, Villa Martelli. A las 21.

Ale Sparnocchia en el Teatro de Lomas, Manuel Castro 262, Lomas de Zamora. A las 19.30.

P.I.L.F. en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 20.

Juli Cardozo en Chilli Street Club, Córdoba. A las 20.30.

Apolo en la Sala Formosa, Córdoba. A las 21.





