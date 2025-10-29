El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó el pedido de prisión preventiva para los implicados en el triple femicidio de las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas hace 40 días en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Además, el magistrado aguarda una respuesta de los representantes de la justicia Federal para confirmar si la causa pasa a ese fuero.

En tanto, Pinos Guevara aceptó la solicitud de la fiscalía -a cargo de Adrián Arribas- para dictar la prisión preventiva de los involucrados en el asesinato de las tres adolescentes.

Asimismo, en las últimas horas fue detenido Joseph Freyser Zabaleta Cubas, quien ya está preso en la Alcaldía de la calle Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú. Sin embargo, debido a este nuevo pedido, su derivación está en pausa.

El sujeto, de nacionalidad peruana, y conocido como ‘Señor J’, fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen, perpetrado el 20 de septiembre en una finca de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

En el caso que investiga el triple crimen de las chicas, “Señor Jota” fue imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Por lo tanto, ya son once los detenidos en el marco de esta causa, ya que también se sumó a la lista Mónica Mujica, de 37 años, esposa de Víctor Sotacuro (41).

En tanto, también permanecen detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29), mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano -alias Pequeño J- fue arrestado en Perú, su país natal.Asimismo, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, de 31 años y conocido como “Señor J” ya estaba preso por otras causas vinculadas con el narctoráfico.

Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana.