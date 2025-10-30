La Libertad Avanza tendrá, a partir del próximo diciembre, mucha más fuerza en el Congreso de la Nación. Así, el oficialismo pasará de un reducido bloque que requería apoyos y alianzas con sectores de la oposición "dialoguista" a unas 100 bancas, si se suman los nombres propios y los del PRO. Por eso no llama la atención que en estos días la gestión de Javier Milei haya salido con todo a hablar de los planes que tiene: reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional y más. Todas, claro está, de espaldas a la inmensa mayoría del pueblo.

Así, la oposición al gobierno ya se prepara para dar batalla al paquete de reformas que buscará impulsar el Gobierno luego del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva composición parlamentaria. Incluso, el Congreso podría sesionar en extraordinarias durante el verano para algunas de esas discusiones. De acá a fin de año, además, la Rosada buscará avanzar con el Presupuesto 2026, que sería el primero en la era Milei, que viene gobernando con el presupuesto 2023, sancionado en 2022.

El diputado nacional de Fuerza Patria Carlos Castagneto explicó en qué Congreso tendrá lugar estos debates y, sobre todo, una ley primordial y previa: la del Presupuesto 2026, que el Gobierno buscará pasar de la mano de los gobernadores antes o después de la jura de los nuevos legisladores.

“Estos días estamos viendo en la comisión de Presupuesto que más allá de algún radical o la coalición cívica, le ponen alfombra roja a cada funcionario que viene. Hay un sector del medio que son un péndulo según cómo viene la cosa y no están participando”, afirmó Castagneto sobre los primeros cambios poselecciones, en diálogo con la 750.

Y añadió sobre qué papel tomará el Gobierno de cara a esta importante ley que define las asignaciones para todo el año: “Van a esperar –considero yo, salvo que haya un acuerdo el día de hoy– a tener el dictamen y tratarlo con la nueva composición de la cámara”.

“Yo creo que va a ser un congreso dialogando con los distintos sectores. Hay que ver qué le prometen a los gobernadores. Porque con la composición de hoy hay muchos diputados que responden a los gobernadores. Y si hay un acuerdo, pueden conseguir los votos para todas las reformas que quieren hacer”, se lamentó. En el primer año de gestión, Milei presionó con fuerza a algunos mandatarios provinciales para sacar leyes clave. El temor es que pueda repetirse ese esquema.

Algo que, dijo, también pasó el primer año de gestión mileísta: “El año pasado sacaron la ley bases, el DNU 70/23, todas las leyes en contra del pueblo. En este caso, cuando se vota de esta manera, quedamos muy desguazados para conseguir el quorum para poder frenar la embestida que viene”.

“Porque tanto la reforma previsional como tributaria y laboral, no va a haber ni un sólo artículo a favor de los ciudadanos. Ahí vamos a tener que conseguir el apoyo de los actores de la sociedad y hacer movilizaciones para que no puedan salir estas leyes”, afirmó.