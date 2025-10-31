Cines

A PESAR DE TI

Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva

Hoyts. Cas: 17.20, 22.20 h

Las Tipas. Cas: 19.40 h; Sub: 22.10 h

Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h

AL 3ER DÍA

Con Moro Anghileri, Gerardo Romano. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 15.10*, 21.40 h (*excepto vie, sáb y dom)

BUT I’M A CHEERLEADER

Con Natasha Lyonne, Clea Duvall. Dir: Jamie Babbit. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

CAÍAN DEL CIELO

Documental. Dir: Rubén Plataneo. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; dom, 20.30 h

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Showcase. Sub: 22.25 h

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE

Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.30 h; Sub: 22.20 h

Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.10, Dub: 17.30, 22.30 h; 2D Cas: 15.10 h; Sub: 187.30, 22.30 h

Las Tipas. 4D Sub: 17.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.10 h

Showcase. Cas: 14.50, 17.20 h; Sub: 19.55, 22.15 h

CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA

Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 15.45*, 18.00, 20.15, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 16.50, 19.00 h; Sub: 21.10 h

Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h

Showcase. Cas: 12.50*, 17.35, 22.00 h; Sub: 15.15, 19.50 h (*solo sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

Showcase. Cas: 14.25 h

DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE

Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años.

Hoyts. Hoy y lun, 23.00 h

DOMINGO

Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julián Pérez Canton, Lautaro González de Cap. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

EL CADÁVER DE LA NOVIA

Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP

Cinépolis. 4D Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h; 2D Cas: 18.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.40, 19.50 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h

Showcase. Cas: 13.20*, 18.00**; Sub: 18.00***, 20.15**** (*solo sáb y dom) (**vie a mié) (***solo jue) (****vie a mié)

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.40 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.05 h

Showcase. Cas: 16.20, 19.15, 22.20 h

EL DESCUBRIDOR DE LEYENDAS

Fantasía. Dir: Stanley Tong. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 17.30, 22.45 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h

Showcase. Cas: 14.05, 19.10 h

EL PADRE DEL AÑO

Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.30, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Showcase. Sub: 21.45 h

EL RITUAL DEL LIBRO ROJO

Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res

Cinépolis. Cas: 22.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.40 h

Showcase. Cas: 17.45*, 22.30 h (*excepto vie, sáb y dom)

FRANKENSTEIN

Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años

Cine El Cairo. Dom, 22.30 h

Cines del Centro. Sub: 16.20, 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)

Nuevo Monumental. Sub: 21.00 h

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.05*, 14.10 h (*solo sáb y dom)

G-DRAGON IN CINEMA: UBERSCH

Dir: Jinho Byun. SAM 13 años

Showcase. Sub: dom y mar: 19.45 h

GOOD BOY

Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13

Hoyts. 22.15 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Showcase. Cas: 13.50, 17.40 h; Sub: 21.55 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h

Showcase. Cas: 16.50, 19.45*, 21.50 h (*solo jue, lun y mié)

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Las Tipas. 14.40 h

Showcase. Cas. 12.00*, 14.15 h (*solo sáb y dom)

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años

Hoyts. Hoy, 20.10; dom, 23.00 h

LAS GUERRERAS K-POP

Animación. ATP

Nuevo Monumental. Vie, sáb y dom: 15.30, 17.45, 19.35 h

Showcase. Cas: 15.10*, 17.25* h; Sub: 19.45** h (*solo vie, sáb y dom) (**solo vie y sáb)

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h

LOCAMENTE

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años

Showcase. Sub: 19.30 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Las Tipas. Cas: 14.20 h

MISS CARBÓN

Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 15.25 h

PARANORMAN (RE 2025)

Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.40 h

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE

Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Showcase. Sub: 19.05 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 17.45*, 20.00, 20.30, 22.20, 22.50 h (*excepto vie, sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 23.00 h; Sáb y dom: 15.00, 17.35, 20.10, 22.50 h

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h

Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h

THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO

Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

TODO EL AÑO ES NAVIDAD

Documental. Dir: Néstor Frenkel. ATP

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.3D Cas: 20.00 h; 2D: 20.15 h

Hoyts. DBOX 2D, 19.50; 2D Cas: 17.50, 19.50 h (desde vie: 17.30, 20.10 h)

Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D.4D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.40 h

Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.20 h; Sub: 22.35 h

UN AMOR INCOMPLETO

Con Romain Duris, Mei Cirne-Masuki. Dir: Guillaume Senez. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* (*solo vie y sáb)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Showcase. Sub: 15.35, 18.50, 22.05 h

ZOOPOCALIPSIS

Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.30 h

Cinépolis. 14.15*, 16.25, 18.30, 20.45 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.30 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h

Showcase. 15.00, 17.10, 19.25 h

Festival Under (sábado)

Cine El Cairo: 18.00 h
THE LEGEND OF TIBROGARGAN
Dir: Anna Doyle. SAM 18 años

THE UNLIMITED WORLD
Dir: Lukas Berger. SAM 18 años

DECONSTRUCTING BEIJING
Dir: Pablo Tréhin-Marçot. SAM 18 años

Cine El Cairo: 20.30 h
LAS PIEDRAS

Dir: María Sofía Borsini. SAM 18 años

BUSCANDO AL HOMBRE PALOMA
Dir:: Laureano Rafael Nazar. SAM 18 años

Cine El Cairo. 22.30 h
EL CÍRCULO

Dir: Guillermo Erijimovich. SAM 18 años

GODCASTING
Dir: Florent Agostini. SAM 18 años

PARADIGMAS
Dir: Juan Manuel R. Figueiras. SAM 18 años

THE INSIDES OF OUR LIVES
Dir: Misja Pekel. SAM 18

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 200 Bis

Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h

ASTENGO

Mitre 754

Coti. Sáb 8 de nov, a las 21 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Valeria Lynch. Sáb 8 de nov, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Antonio José. Sáb 8 de nov, a las 21

EL CÍRCULO

Laprida 1223

Robin Hood, la Comedia Musical. Vie 7 de nov, a las 21 h

Jairo. Sáb 8 de nov, a las 21 h

Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h

HIPÓDROMO INDEPENDENCIA

Avenida D. Alighieri

Festival Bandera. Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue y más... Mañana, desde las 14.30 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Ramanegra Dúo presenta Versiones folclóricas del metal. Hoy, a las 21 h (Terraza)

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Árbol. Vie 7 de nov, a las 20 h

METROPOLITANO

Junín 501

Luciano Pereyra. Vie 31 de oct y sáb 1 de nov, a las 21 h

Erreway. Dom 9 de nov, a las 20.30 h

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Salud, Moldavsky y amor. Hoy, a las 21.30 h

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Mañana, a las 21 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Mañana, a las 21 h

Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Hoy y mañana.

Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h

Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h

LA MORADA

Avenida San Martín 771

La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Mañana, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

La poesía está en las calles. En el marco de la programación del festival «El Cruce». Obra seleccionada en la categoría Producción de Obra, convocatoria 2025 de Espacio Santafesino. La obra es una creación colectiva que se inspira en acontecimientos históricos y culturales para incentivar miradas críticas del presente. Dir: Virginia Tuttolomondo. Mañana, a las 21 h

Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Hoy, a las 21 h

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h