El Banco Central comenzó a desmontar, de manera gradual, el fuerte apretón monetario que había impuesto en la previa a las elecciones legislativas. La entidad que conduce Santiago Bausili dispuso una leve flexibilización en las normas de encajes bancarios, lo que permitirá cierta recomposición de la liquidez en el sistema financiero. A partir de noviembre, los bancos volverán a computar el efectivo mínimo de forma mensual —y no diaria, como ocurría desde agosto— aunque deberán mantener, cada día, al menos el 95 por ciento del encaje total requerido.

La medida supone un giro moderado en la política monetaria, tras varios meses de contracción que dejaron a los bancos con muy escaso margen operativo y a las tasas de interés en niveles históricamente altos. El objetivo oficial es “restar volatilidad” a los rendimientos de corto plazo y, al mismo tiempo, evitar una brusca expansión que presione sobre el dólar.

En el mercado financiero interpretan este cambio como una señal de que el gobierno comienza a transitar hacia un esquema más flexible, en línea con la decisión del Tesoro de renovar solo el 57 por ciento de los vencimientos en la última licitación de deuda. Esa operación inyectó cerca de 5 billones de pesos al circuito financiero, al tiempo que implicó una baja de las tasas, que ahora se ubican entre 30 y 40 por ciento anual.





Dólar y acciones

En el frente cambiario, el dólar oficial rebotó este jueves y cerró a 1465 pesos en el Banco Nación, aunque acumula una baja de 54 pesos en lo que va de esta semana. En el segmento mayorista, la divisa se ubicó en 1438 pesos. Los dólares financieros mostraron un comportamiento más estable: el MEP cedió 0,8 por ciento hasta 1463,88 pesos y el contado con liquidación cayó 0,1 por ciento a 1485,47. El blue retrocedió 10 pesos hasta los 1455 pesos.

Los ADRs en Nueva York cayeron hasta 4,5 por ciento por ciento encabezados por Edenor y Cresud. En cambio, los bonos soberanos en dólares extendieron su recuperación: el Global 2030 y el Global 2029 ya rinden por debajo del 10 por ciento, con el riesgo país en torno a los 666 puntos básicos, su nivel más bajo del año.