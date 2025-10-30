Una turista de 80 años fue encontrada muerta en la isla Lizard, en la Gran Barrera de Coral, al noreste de Australia. La mujer, oriunda del estado de Nueva Gales del Sur, llamada Suzanne Rees era una amante del senderismo que se había embarcado sola en el crucero de lujo Coral Adventurer, que realizaba una exclusiva vuelta al país continental en un recorrido de 60 días.

Rees integraba un grupo selecto de 120 pasajeros interesados en explorar destinos remotos, como la isla Lizard, famosa por sus rutas y entorno natural. Su desaparición no se advirtió hasta las 18 del sábado, cuando varias horas después de la partida del barco, la mujer no se presentó a cenar a bordo.

La búsqueda comenzó en la medianoche del sábado y finalizó el domingo, tras encontrar el cuerpo de Rees a solo 50 metros del sendero principal. La causa de su muerte aún se investiga, pero la hipótesis principal es la caída desde un acantilado, cuando se separó del grupo para descansar durante la excursión al Cook’s Look.

La noticia de su muerte surgió este jueves cuando comenzó a circular en los medios de comunicación una imagen de Rees. Katherine Rees, hija de la víctima, relató que su madre empezó a sentirse mal durante la caminata y le pidieron que volviera sola al punto de partida.

Seguí leyendo:



