La inflación minorista aceleró en octubre respecto a septiembre, por segundo mes consecutivo, según estimaciones de consultoras privadas. La suba de precios superaría el 2,1 por ciento registrado en el noveno mes, que a su vez había sido más alto que el dato de agosto (1,9 por ciento). Esta tendencia contraría el discurso oficial de que el alza del dólar no tiene impacto sobre precios. El rubro alimentos y bebidas fue nuevamente el de mayor incidencia sobre el IPC.

La consultora LCG proyectó una inflación cercana al 2,5 por ciento para el nivel general de precios, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Su medición destacó que el rubro Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 2,9 por ciento mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre. Con tres semanas sensibles de aumentos en lácteos y huevos, este rubro explicaría el 40 por ciento de la inflación mensual en Alimentos, mientras panificados da cuenta de otro 25 por ciento.

Por otra parte, para Econviews y Libertad y Progreso las variaciones se ubican en un rango entre 2,4 y 2,8 por ciento. Ambos señalaron también la fuerte incidencia del rubro alimentos en esta tendencia.

En tanto, con pronósticos más moderados, la consultora Analytica proyectó que el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzará un 2,2 por ciento en octubre, lo cual es una variación similar al dato oficial de septiembre de 2,1 por ciento.

Mientras que PxQ, la consultora de Emmanuel Álvarez Agis, calculó la proyección más baja, con un 1,9 por ciento para el décimo mes.

Finalmente, C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento para el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable cerca del 2 por ciento a mediados de octubre.

La consultora Equilibra reconoció una “aceleración en los alimentos no estacionales”, refiriéndose en especial al precio de las carnes, que se suma a otros aumentos en subrubros como lácteos, huevos y panificados. Además, indicaron que a la presión de la canasta alimentaria se sumó el impacto de precios regulados: entre ellos se destacaron el transporte público en colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Dinámica inflacionaria

El dato oficial de precios será dado a conocer por el Indec el miércoles 12 de noviembre. Se espera una aceleración por segundo mes consecutivo, que pone en tensión el discurso del gobierno.

La suba detectada por las consultoras en rubros sensibles como alimentos desafía la narrativa oficial y genera preocupación por el impacto de la devaluación cambiaria, en los últimos meses de alta volatilidad financiera, sobre los precios. De hecho, la inflación mayorista de septiembre acusó un fuerte aumento en el precio de los bienes importados, de 9 por ciento mensual, que se tradujo en una suba del índice del 3,7 por ciento. Este aumento “en los costos” empujará también la inflación de octubre, junto con otras subas en la canasta de servicios regulados.

Según el promedio de las proyecciones privadas recopiladas por el Banco Central (a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado – REM) la inflación de octubre se situará en un rango más bajo, cerca del 2 por ciento mensual. En tanto para marzo de 2026 pronostican un alza de precios en el rango del 1,6 por ciento.