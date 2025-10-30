Ayer se conoció el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del domingo y se confirmaron los resultados en las cinco provincias donde la diferencia entre las principales fuerzas era muy ajustada, alrededor del 1 por ciento, y definía el ingreso al Congreso. En La Rioja, La Pampa y Santa Cruz se impuso el peronismo, mientras que La Libertad Avanza (LLA) retuvo sus victorias en Chaco y Chubut. Aún restan conocerse el recuento de los votos en la provincia de Buenos Aires.
