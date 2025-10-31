Así como en este contexto de narcocampañas, narcodiputades, narcopolítica, narco transferencias, nos guía hacia varias aristas de LLA y sus aliades, la destrucción sistemática de derechos conduce inexorablemente y sin tapujos, al sector más amplio, populoso y vulnerable históricamente: las maternidades.

Las madres somos el blanco. Sin nosotras se rompe toda posibilidad de cuidado.

¿Quién puede imaginar una vida sin casa, sin comida, sin trabajo, si en algún punto de este triángulo mortal no estuviese una mujer que resiste?

Lejos de romantizar el término, el punto a analizar es hasta dónde nuestros cuerpos van a poder. Para eso es importante que repasemos hasta dónde llegamos, pero no solo en las luchas colectivas, sino en el desgaste cotidiano, como la gota que rompe la piedra.

Se estima que el 37% de las familias están a cargo de una mujer. El 85% de las familias monomarentales son lideradas por mujeres: de este porcentaje, 7 de cada 10, son pobres. El 60% de las familias monomarentales NO reciben cuota alimentaria o las mismas son insuficientes.

Pero las estadísticas se vuelven desquiciantes cuando abrimos la puerta a las historias y los frentes:

La precarización es ese tsunami que arrasa con cualquier expectativa menos distópica. Y la soga de la injusticia social se termina de cortar cuando la crisis lleva a esos empleadores a prescindir de los servicios con los que esas madres alimentan, visten, asisten, medican, a sus hijxs.

La única comida diaria y el mate cocido penden de un hilo. Como el derrotero inevitable de un dominó, las piezas van cayendo y arrastrando a las otras. Una a una, en un paisaje en el que el color de la crueldad baña cualquier vestigio incipiente de humanidad.

Desocupación y brecha laboral

La triple o cuádruple jornada laboral es el reflejo de la precarización. No hay borde ni límite para decir "sí" frente a la posibilidad de traer un mango más a casa. Se extiende la banda horaria y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos trabajando.

Erica Pinto tiene 44 años, 9 hijos, cuatro de ellos, los menores, están a su cargo.



“Trabajo de lunes a lunes de sol a sol, entonces mi hijo de 14 se hace cargo de levantar a los más chiquitos, les hace el desayuno, los lleva a la parada del colectivo y después va a la escuela. Yo pido para buscarlos y si no llego, mi hijo tiene que faltar para retirarlos. Soy albañila y gano $200.000”, cuenta.

“El otro día mi hijo me dijo que ya no vamos a la plaza, ni a jugar. Y yo le respondí que si no trabajo todos los días, no comen. Me gustaría poder comprarles un yogur”; Erica se quiebra y el mundo se rompe con ella.

“Mamá es un poco papá”, dice la niña de 11 años. Llora. "Me pone triste cuando llega cansada". La tristeza que envuelve todo el amor de ese hogar precario en la 21-24 es total. “Estoy cansada pero tengo que seguir”.

Las tareas de cuidado: ese sayo que no nos podemos sacar. Que insisten en dejarnos puesto. Que nos pesa y nos demuele. Que pretendemos compartir y sólo lo logramos, a veces, con otras mujeres.

Las mujeres cuidamos entre 6 y 7 horas diarias. Cuidamos hijes, padres, madres, cuidamos vecinos, cuidamos amigues, y las estadísticas dicen que nos cuidamos entre nosotras.

Salud

El 63% de los diagnósticos tardíos por falta de controles médicos son de mujeres que cuidan.

Con respecto a la salud mental y adicciones, el 79% de las consultas las hacen mujeres para terceros. Solo el 19 % de esas consultas son propias.

Las adultas mayores refieren que "no quieren molestar a sus hijas porque están criando y trabajando”.

Maternar en discapacidad







Si en Argentina hay 1.300.000 personas con autismo, y 8 de cada 10 de esas personas con discapacidad son asistidas por mujeres, son 1.040.000 mujeres que hoy están luchando para que se cumpla la Ley de Emergencia en discapacidad.

Podemos ampliar el panorama en discapacidad: según el último dato oficial de marzo de 2025, más de 1.900.000 argentinos cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, lo que representa el 4,1% de la población total del país. Un informe del INDEC de 2018 señalaba que el 10,2% de la población de 6 años y más tenía algún tipo de discapacidad.

Las cifras crecen y los caminos se acercan al título de esta editorial.

“El ahogo es total, ya no hay tiempo”, relata Lola Berthet, mamá de un niño con autismo. "Hay dos palabras que no puedo dejar de usar: inhumanidad y exterminio. Hay chicos que están postrados sin poder trasladarse porque los transportistas no pueden seguir trabajando. ¿Qué hacemos con un chico que ya no recibe sus remedios y convulsiona?”, continúa.

“Soy mamá de dos niños con distrofia muscular de Usher, no tiene cura. La última vez que INCLUIR Salud, me entregó la medicación fue en agosto del 2024. Yo tengo amparos, estoy luchando porque el corticoides no puede faltar, si falta implica riesgo de vida. Las terapias ya hace rato que no las cubren y el traslado me lo sacaron el 9 de septiembre. Presenté carta documento en ANDIS. Todo el tiempo hago folios por incumplimiento pero no hay respuesta”, nos cuenta Lourdes.

"Vivo sola con mis tres hijos, Tuve que mudarme a un lugar muy precario porque no puedo trabajar ya que a mis hijos los tengo que asistir hasta para hacer sus necesidades. Ya no pueden levantarse de la cama. Hace un año tuve que renunciar a mi trabajo. Lo único que quiero es que mis hijos tengan todo de vuelta. Esto es muy difícil para mí”.

Una de cada 4 personas padece hoy depresión o trastornos de ansiedad. El miedo a caerse del mapa de la cordura acecha a las maternidades ya que esta cifra aumenta un 0,5% cuando cumplimos ese rol inevitable una vez que parimos.

Somos la crónica de una muerte anunciada. Mueren los sueños, los proyectos, el ocio. Muere la alegría. Muere lo básico: la justicia social.

219 femicidios en lo que va del año. 119 infancias sin madres. 180 tentativas de femicidio.

El quite absoluto de toda política para la prevención y abordaje de las violencias por razones de género, nos deja en la banquina.

Moratoria previsional: si ejerciste el rol de cuidadora, si te quedaste trabajando en tu casa sin remuneración, serás castigada. Todo te será quitado.

En nuestra caja de herramientas nos quedan el derecho al voto y las calles como hábitat de lucha y abrazo. En nuestra cotidianeidad, recetas caseras que nos pasamos como rituales secretos para respirar y seguir. La amorosidad nos va salvando del abismo mientras el suelo se mueve como aquel samba del Italpark.

El punteo es infinito, el blanco tiene nuestros nombres, el mundo de los derechos humanos que supimos construir se sigue quebrando como una galleta crocante. La única buena noticia es que estamos juntas.