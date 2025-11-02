Esta nota se propone analizar la situación laboral a casi dos años de la asunción del gobierno actual. Una foto que difícilmente mejore en el futuro inmediato.

A pesar de haber contado con distintas fuentes extraordinarias de divisas -las provenientes de la postergación de pagos de importaciones y del blanqueo de capitales en 2024, el préstamo del FMI y el salvavidas de Trump en lo que va de 2025-, no se ha logrado un crecimiento sostenido de la actividad económica y en particular se han visto golpeados los sectores más vinculados al mercado interno, como la construcción y la industria.

El desempeño económico no derivó en una creación de empleo de calidad; sino todo lo contrario, como puede advertirse a partir de la destrucción neta de puestos registrados en relación de dependencia: los trabajadores en este tipo de puestos disminuyeron en 205.500 desde la asunción del gobierno actual hasta julio del presente año (último dato disponible) y esta reducción tuvo que ver tanto con el sector privado, con casi 150.000 trabajadores menos, como con el sector público.

Los empleos que se crean –limitadamente– son los que se corresponden con una menor calidad y menores derechos: ha crecido el empleo asalariado sin registración, pero, sobre todo, los trabajadores independientes, entre quienes la informalidad supera el 60%.

Como consecuencia de esta deficiente creación de puestos de trabajo, aumentó la tasa de desocupación, que alcanza el 7,6%, y se expandió especialmente entre las y los jóvenes. Pero los problemas que se evidencian en el mercado laboral no se limitan al aumento de esta tasa. También se advierte un incremento de la subocupación, es decir, de las personas que trabajan pocas horas involuntariamente, así como de la proporción de personas ocupadas que más allá de tener un trabajo buscan activamente otro y del pluriempleo.

Poder adquisitivo

A su vez, probablemente, el mayor daño que han sufrido las y los trabajadores en este tiempo se vincula con la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. El poder de compra fue primero pulverizado por la disparada de precios que sucedió a la devaluación inaugural del período de Milei y luego se recuperó, parcial y de forma heterogenea, al ritmo de la desaceleración de la inflación.

Pero esta recuperación tuvo un techo, no solo porque el aumento del desempleo se hizo sentir en las negociaciones colectivas sino porque desde hace casi un año el gobierno busca explícitamente poner un límite a los aumentos salariales de modo que queden por debajo de la inflación. La presión de la Secretaría de Trabajo ante las paritarias y la fortísima reducción del salario mínimo, vital y móvil han constituido dos maneras de buscar ese objetivo.

Como resultado, el poder adquisitivo promedio de los salarios registrados se redujo más de 5% entre noviembre de 2023, mes previo a la asunción de la actual administración, y julio de 2025, de acuerdo con el Índice de Salarios del INDEC. Esta pérdida no resultó igual para distintos colectivos de trabajadores. Quienes pertenecen al sector privado aproximadamente empatan la situación de aquel mes, aunque no debe olvidarse que se trata de un valor ya golpeado en los años previos: el salario privado registrado se ubica en términos reales 23% por debajo del que era a fines de 2015.

La situación de los empleados del sector público es más dramática. Con el actual gobierno perdieron en promedio 14% de su poder de compra, y el nivel actual resulta casi 38% menor al de los últimos meses de 2015. Esta pérdida inusitada, nuevamente, obedece a un intento explícito del gobierno por bajar los salarios, como queda de manifiesto al observar que los salarios que más sufrieron son los que están bajo su órbita directa: las remuneraciones de los empleados del nivel nacional perdieron casi un tercio de su valor real en estos meses, siempre según datos oficiales.

*Economista e Investigadora de CONICET con sede en el Área de Economía y Tecnología. FLACSO-Argentina. Doctora en Ciencias Sociales, FLACSO.

