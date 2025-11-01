Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Hoyts. Cas: 17.20, 22.20 h
Las Tipas. Cas: 19.40 h; Sub: 22.10 h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 15.10*, 21.40 h (*excepto vie, sáb y dom)
CAÍAN DEL CIELO
Documental. Dir: Rubén Plataneo. SAM 13 años
Cine El Cairo. Mañana, 20.30 h
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.25 h
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.30 h; Sub: 22.20 h
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.10, Dub: 17.30, 22.30 h; 2D Cas: 15.10 h; Sub: 187.30, 22.30 h
Las Tipas. 4D Sub: 17.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.10 h
Showcase. Cas: 14.50, 17.20 h; Sub: 19.55, 22.15 h
CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA
Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 15.45*, 18.00, 20.15, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 16.50, 19.00 h; Sub: 21.10 h
Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h
Showcase. Cas: 12.50*, 17.35, 22.00 h; Sub: 15.15, 19.50 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
Showcase. Cas: 14.25 h
DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE
Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años.
Hoyts. Lun, 23.00 h
EL CADÁVER DE LA NOVIA
Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP
Cinépolis. 4D Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h; 2D Cas: 18.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.40, 19.50 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h
Showcase. Cas: 13.20*, 18.00**; Sub: 18.00***, 20.15**** (*solo sáb y dom) (**vie a mié) (***solo jue) (****vie a mié)
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.40 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.05 h
Showcase. Cas: 16.20, 19.15, 22.20 h
EL DESCUBRIDOR DE LEYENDAS
Fantasía. Dir: Stanley Tong. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 17.30, 22.45 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h
Showcase. Cas: 14.05, 19.10 h
EL PADRE DEL AÑO
Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.30, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Showcase. Sub: 21.45 h
EL RITUAL DEL LIBRO ROJO
Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res
Cinépolis. Cas: 22.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.40 h
Showcase. Cas: 17.45*, 22.30 h (*excepto vie, sáb y dom)
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cine El Cairo. Mañana, 22.30 h
Cines del Centro. Sub: 16.20, 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
Nuevo Monumental. Sub: 21.00 h
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.05*, 14.10 h (*solo sáb y dom)
G-DRAGON IN CINEMA: UBERSCH
Dir: Jinho Byun. SAM 13 años
Showcase. Sub: dom y mar: 19.45 h
GOOD BOY
Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13
Hoyts. 22.15 h
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Showcase. Cas: 13.50, 17.40 h; Sub: 21.55 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h
Showcase. Cas: 16.50, 19.45*, 21.50 h (*solo jue, lun y mié)
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Las Tipas. 14.40 h
Showcase. Cas. 12.00*, 14.15 h (*solo sáb y dom)
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Hoyts. Mañana, 23.00 h
LAS GUERRERAS K-POP
Animación. ATP
Nuevo Monumental. Vie, sáb y dom: 15.30, 17.45, 19.35 h
Showcase. Cas: 15.10*, 17.25* h; Sub: 19.45** h (*solo vie, sáb y dom) (**solo vie y sáb)
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h
LOCAMENTE
Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años
Showcase. Sub: 19.30 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Las Tipas. Cas: 14.20 h
MISS CARBÓN
Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 15.25 h
PARANORMAN (RE 2025)
Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.40 h
SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Showcase. Sub: 19.05 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 17.45*, 20.00, 20.30, 22.20, 22.50 h (*excepto vie, sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 23.00 h; Sáb y dom: 15.00, 17.35, 20.10, 22.50 h
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h
THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO
Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP
Cine Lumière. Hoy, 18.00 h
TODO EL AÑO ES NAVIDAD
Documental. Dir: Néstor Frenkel. ATP
Cine El Cairo. Mañana, 18.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.3D Cas: 20.00 h; 2D: 20.15 h
Hoyts. DBOX 2D, 19.50; 2D Cas: 17.50, 19.50 h (desde vie: 17.30, 20.10 h)
Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D.4D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.40 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.20 h; Sub: 22.35 h
UN AMOR INCOMPLETO
Con Romain Duris, Mei Cirne-Masuki. Dir: Guillaume Senez. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* (*solo vie y sáb)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 15.35, 18.50, 22.05 h
ZOOPOCALIPSIS
Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.30 h
Cinépolis. 14.15*, 16.25, 18.30, 20.45 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.30 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h
Showcase. 15.00, 17.10, 19.25 h
Festival Under Hoy)
Cine El Cairo: 18.00 h
THE LEGEND OF TIBROGARGAN
Dir: Anna Doyle. SAM 18 años
THE UNLIMITED WORLD
Dir: Lukas Berger. SAM 18 años
DECONSTRUCTING BEIJING
Dir: Pablo Tréhin-Marçot. SAM 18 años
Cine El Cairo: 20.30 h
LAS PIEDRAS
Dir: María Sofía Borsini. SAM 18 años
BUSCANDO AL HOMBRE PALOMA
Dir:: Laureano Rafael Nazar. SAM 18 años
Cine El Cairo. 22.30 h
EL CÍRCULO
Dir: Guillermo Erijimovich. SAM 18 años
GODCASTING
Dir: Florent Agostini. SAM 18 años
PARADIGMAS
Dir: Juan Manuel R. Figueiras. SAM 18 años
THE INSIDES OF OUR LIVES
Dir: Misja Pekel. SAM 18
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av. Belgrano 200 Bis
Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h
ASTENGO
Mitre 754
Coti. Sáb 8 de nov, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Rock Idols. Mañana, a las 20.30 h
Poirier Trío. Un show con canciones y baladas pop -rock creadas por Víctor Poirier. Mar, 20.30 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Valeria Lynch. Sáb 8 de nov, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Antonio José. Sáb 8 de nov, a las 21
EL CÍRCULO
Laprida 1223
Robin Hood, la Comedia Musical. Vie 7 de nov, a las 21 h
Jairo. Sáb 8 de nov, a las 21 h
Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h
HIPÓDROMO INDEPENDENCIA
Avenida D. Alighieri
Festival Bandera. Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue y más... Hoy, desde las 14.30 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h
LA SALA DE LAS ARTES
Güemes 2985
Árbol. Vie 7 de nov, a las 20 h
METROPOLITANO
Junín 501
Luciano Pereyra. Hoy, a las 21 h
Erreway. Dom 9 de nov, a las 20.30 h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Hoy, a las 21 h
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Festival de Artes Escénicas El Cruce. PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Hoy, a las 19 h.
Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Hoy, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
La poesía está en las calles. En el marco de la programación del festival «El Cruce». Obra seleccionada en la categoría Producción de Obra, convocatoria 2025 de Espacio Santafesino. La obra es una creación colectiva que se inspira en acontecimientos históricos y culturales para incentivar miradas críticas del presente. Dir: Virginia Tuttolomondo. Hoy, a las 21 h
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h