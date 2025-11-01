¿Qué tendrá para decir Roberto Arlt por estos días? Una semblanza posible la ofrece Escritor fracasado, la obra que protagoniza Diego Velázquez, con dirección de Marilú Marini y dramaturgia compartida entre ambos. Es la primera vez que se ofrece en Rosario, y será gracias a la tarea conjunta entre Pulpo Producciones y Centro Cultural Parque de España, este sábado a las 21 en el Teatro de Parque de España (Sarmiento y el río).

Entre el fracaso y el éxito, vaivén en donde el arte teje sueños o pesadillas, que bien podrían ser ciertos pero también fabulados, Escritor fracasado ofrece una mirada descarnada y palpable, que acompaña a la obra con una respuesta que sigue entusiasta, tanto por parte del público como de la crítica, desde la primera de sus funciones en 2017. “Sigue siendo una sorpresa permanente, porque sin querer, también se transformó en la obra que durante más tiempo he hecho. Me parece que el texto tiene algo tan poderoso, que hace que cada vez que pensamos en retomarla o en volver a hacerla, haya algo que se resignifica mucho”, comenta Diego Velázquez a Rosario/12.

“El texto de Arlt es muy tremendo, de un nivel de actualidad brutal. Cuando nosotros, con Marilú, estábamos en 2017, en ese momento el personaje era medio un desbocado, un impune, y eso era quizás algo fuera de lo real; pero ahora se ha transformado en algo común la figura del desbocado, el que dice barbaridades, el que no tiene respeto por absolutamente nada. Ésta fue la actualización más fuerte de todas las que hicimos. De hecho, cuando pensamos en reponerla y me puse a repasar el texto, me di cuenta de que todo había cobrado otro sentido”, continúa el actor.

-Es tu primer unipersonal pero también la primera obra que dirige Marilú Marini; entre los dos parece haber ocurrido una sinergia compartida.

-Sí, fue fuerte. Yo estaba grabando la serie Los siete locos en Canal 7, y releyendo el material de Arlt me encontré con este cuento, que no sabía que existía, y me fascinó desde el primer momento. Empecé a preguntar a mis compañeros de elenco, y me daba cuenta de que no eran muchos los que lo conocían. El texto está escrito en primera persona, es un monólogo que está servido en bandeja para hacerlo teatro. Como a mí la idea del unipersonal no me atrae mucho, quizás porque lo que más me gusta de actuar es actuar con otros, dudé un poco. Pero tenía la necesidad de que el texto se conociera más, tenía ganas de poder compartirlo, de que la gente sepa que eso existe, ¡que las cosas estaban así de mal hace ya casi cien años! Pensando en quién lo pudiera dirigir, hablaba un día con Oria Puppo, que es la escenógrafa y vestuarista de la obra, además amiga de Marilú, y me dijo: "¿Y por qué no se lo ofrecés?". Yo no tenía un vínculo con Marilú, si bien ella había tenido unos gestos muy hermosos conmigo, cuando me había visto en el teatro algunas veces, y me dejaba una postal diciéndome cosas lindas. Así que hice una especie de adaptación del cuento y se la mandé, ofreciéndoselo, y me respondió que sí, que se animaba a probar la dirección; eso también habla mucho del espíritu de Marilú, porque está todo el tiempo buscando crecer y haciendo cosas nuevas. Además, fue muy generosa conmigo, porque me dio muchas herramientas; para mí era la directora ideal, tiene mucha experiencia en unipersonales, haciendo textos complejos, y éste es complejo. El objetivo principal era: ¿cómo hacemos para que esto realmente lo escuche la gente y lo entienda, sin bastardear el texto, usando las palabras que eligió Arlt? Nos metimos en ésa y acá estamos, unos cuantos años después.

-Y al elegir a Arlt, eligieron también un lugar incómodo.

-Tengo un vínculo muy fuerte con Arlt, yo soy de Mar del Plata y fue una de mis primeras lecturas cuando llegué acá, a los 19. Los siete locos y Los lanzallamas fueron medio fundacionales para mí. Después tuve la suerte de poder hacer de Erdosain en la serie, y ya era como un sueño cumplido. Pero en mí sigue corriendo Arlt, me resuena. Es más, como tenía a la serie tan presente, metimos algún textito para ayudar a dar sentido a algún fragmento de Escritor fracasado. Me acordaba de algunas cosas de Los siete locos o de Los lanzallamas y las agregamos, para redondear alguna idea. Para mí, Arlt tiene muchas aristas, y cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas. Por otra parte, a nosotros también nos gusta pensar que la última etapa de Arlt fue en el teatro, y eso es algo que agrega una especie de sentido, que hace que te den todavía más ganas de hacerlo.

-La obra habla de un escritor, pero bien podría ser también un actor, ¿no?

-En realidad, la profesión de este personaje es una excusa, es el lugar desde donde Arlt escribe y describe, pero podría ser otra persona cualquiera, que esté metida en la creación artística, así como cualquier persona que ha tenido sueños, expectativas, y ve cómo el tiempo hace que eso sea lo que uno puede pensar como fracaso. Todo parte de tomar los conceptos de éxito y fracaso, que en el mundo del arte, son conceptos muy peligrosos, dos extremos exitistas y medio tribuneros; cuando, en realidad, el arte se mantiene todo el tiempo en el centro de esos dos extremos, fluctuando en cosas que no tienen que ver con el resultado. Me parece que el gran problema del personaje es que deposita todo en la mirada de los demás, en cómo lo ven, en qué creen que él es; y ése es su fracaso, no su producción.

-Sé que, en algunos momentos, interactuás un poco con el público.

-Sí, porque nos dimos cuenta, en medio del primer ensayo, que esto no tenía que ser un monólogo de alguien ensimismado, algo muy tentador cuando se trata de Arlt; es decir, armar un espacio lúgubre donde el personaje esté reflexionando consigo mismo sobre sus miserias. Para que el texto se pudiera escuchar y entender, era necesario decírselo directamente a los espectadores; entonces, al abrir ese vínculo con el público, tan real, todo lo que pasa comenzó a ser alimento para la obra. Y pasan muchas cosas durante una función. Te decía antes que a mí lo que más me gusta de actuar es actuar con los demás, y acá me di cuenta de que, en realidad, tengo una cantidad enorme de nuevos compañeros por función, que son los espectadores. Es porque estoy tan volcado sobre ellos que todo lo que sucede me afecta, y en el mismo devenir de la obra va sucediendo quizás el propio fracaso o éxito de esa función. A eso lo voy viendo con el público, que es la medida de ese encuentro; eso es muy vertiginoso, y creo que es lo que ha hecho que la obra siga tan viva en mí.