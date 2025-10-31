Canciones que se buscan unas a otras. Atracciones, sueños, recuerdos. La imaginación y el alma, el arrebato y la pausa. El sonido y lo que retumba. “Una breve historia cantada sobre lo que no vemos, pero aparece”, dice Santiago Torricelli, pianista, compositor, creador de Para lo invisible, un ciclo de canciones compuestas sobre poemas propios, pensadas para tocarlas junto a Flor Bobadilla en voz y Titi Chiappero en violoncello. Este viernes a las 20, el trío las presentará en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525), con entrada libre y gratuita.

Músico anfibio, Torricelli se mueve con notable soltura entre los universos de la tradición escrita y la oral. Con su propio ensamble o con el grupo Vuela chiringa, del que es cofundador, recrea de manera personal el repertorio popular y por otro lado también aborda programas de chanson francesa, como hará el 28 de noviembre junto a la soprano Victoria Ratto en el Salón Dorado del Teatro Colón.

Para lo invisible, de alguna manera es un punto de encuentro entre las tradiciones que lo nutren. “Siento que este proyecto condensa muchas de mis búsquedas y necesariamente mis distintos proyectos están presentes de algún modo. Puedo sentirme más cerca de una experiencia u otra pero soy permeable a mí mismo e irremediablemente curioso”, comenta Torricelli en diálogo con Página/12. “De hecho Para lo invisible fue estrenado el año pasado en una versión escénica, con danza, que estuvo a cargo de Carla Rímola y Laura Figueiras, con la pequeña gran bailarina Carmela Rodríguez", recuerda el músico. Ahora, Para lo invisible es un disco que se puede escuchar en las plataformas digitales, editado por Shagrada Medra, "este sello discográfico del bien, que hace un trabajo impecable y muy valioso para los músicos independientes”, agrega Torricelli.

La figura del caminante –cara a Schubert, por ejemplo– es la primera persona que conduce el recorrido entre las canciones del ciclo, un camino que entre climas de confesión atempera penas y alegrías conjugando aires criollos y diversas formas del modernismo, para que lo común suene sorprendente. “La convivencia entre lo pautado y lo espontáneo no es algo deliberado. Soltar lo escrito o aferrarse a ello es una herramienta más. Yo soy un apasionado del género canción en todas sus expresiones, desde Violeta Parra hasta Ravel o Debussy, desde el “Flaco” (Spinetta) hasta Manuel de Falla. La canción es un género noble, al servicio de los creadores, los que escriben su música o simplemente la cantan”, sostiene Torricelli. “¡Ay lunita!”, Campanario, “Ritual”, “Morgen”, “La tierra baldía”, “El viento nos llevará” son algunos de los episodios de un viaje inmóvil y sugestivo, que termina de contarse en la plástica solidez de la interpretación.

– ¿Qué sentís que le agregó la voz de Flor Bobadilla a tus canciones?

– La voz de Flor, o su ser artista, ha sido todo un motor creativo. Estas canciones serían otras si no la hubiese tenido presente a la hora de escribir. Flor es una intérprete sumamente personal y profunda, con un universo sonoro propio. Es imposible que no ejerza influencia y sería una picardía no dejar que eso suceda. Me lleno de felicidad cada vez que una canción mía se despegó del papel y sonó en la voz de Flor por primera vez. Soy su amigo, pero también su fan.

– ¿Cómo pensante el rol del violoncello en relación al color del piano y la voz?

– Estas canciones fueron concebidas originalmente para este trío. De ningún modo el violoncello tiene un rol acompañante, sino que participa de la construcción del sentido. Titi Chiappero, con quien comparto varios proyectos, es una artista excepcional, porque no sólo cuenta con una variedad de recursos técnicos asombrosos sino que logra conectarse con las ideas poéticas. Y eso es algo alucinante.

– Sos autor de las poesías a las que le pusiste música. ¿Cómo trabajás ese aspecto de la composición, primero aparece la música o primero las palabras?

– En general trabajo primero con las palabras, pero sólo unas pocas ideas, para que inmediatamente aparezca la música. Ahí comienza una construcción conjunta: ese sonido para esta palabra, esta armonía para esta idea. Los cancionistas tenemos mucho de artesanos, será porque trabajamos con materiales muy vivos y sensibles a todo. A veces hay que hacer concesiones poéticas o melódicas y en esos casos en particular hago que gane la poesía, porque yo me formé como músico y tengo el material musical mucho más a mano. Con los textos es distinto, cuando escribo canciones necesito tener una pila de libros a mi alrededor.