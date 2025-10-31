Un hombre que en un accidente de tránsito provocó cinco muertes, pidió en las últimas horas tener un juicio abreviado porque, argumenta, no soporta la angustia. Se trata del empresario agrícola ganadero Eduardo Owen Cavanagh, y el hecho ocurrió hace casi cuatro años.

El 20 de febrero de 2022, la camioneta Toyota Hilux 4x4 manejada por Cavanagh chocó de frente a un Renault Clió en la ruta provincial 29, a la altura de General Belgrano. Murieron los cinco ocupantes del vehículo: Guillermo Sebastián Martínez (36); su pareja, Ruth de los Ángeles Figueroa (29); el hijo de ambos, Felipe Giuliano Martínez (2); la hija de la mujer, Agustina Lucila Meza (4) y Cristian Adrián Onieva (46).

El Clío se dirigía a una fiesta de cumpleaños en Ayacucho cuando la camioneta se cruzó de carril y le pasó por encima. Cavanagh viajaba con sus dos hijos pequeños, que sufrieron heridas leves. Es un importante empresario agricóla-ganadero.

El juicio debió haber empezado en Dolores el viernes de la semana pasada. Cavanagh está acusado de quíntuple homicidio culposo, y enfrenta una pena de tres a seis años de cárcel. Sin embargo, el 22 de octubre, el fiscal Mario Pérez, pretendió impulsar un juicio abreviado, en acuerdo con la defensa de Cavanagh.

Esto significa que el acusado recibiría una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para conducir. La familia de la víctimas sostiene que esto es ilegal, ya que el Código Penal establece ese tipo de acuerdo hasta un mes antes del inicio del juicio.

"Como fundamento del ofrecimiento con tan baja carga punitiva, el Dr. Pérez expuso el 'daño moral' sufrido por el imputado. Vale poner de resalto que, del hecho por el que se elevó a juicio la presente, es un quíntuple homicidio culposo, es decir, fallecieron por el accionar del imputado cinco personas. Dos de ellos además, eran niños", indicó en un escrito Juan Tiberio, abogado querellante, quien pidió recusar al fiscal.



"Por los hechos del imputado, hay niños que quedaron huérfanos. Ahora, para Pérez la 'angustia' y las lágrimas de cocodrilo del imputado le valen garantizarle la impunidad", añadió.





