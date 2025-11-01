A las 10.30 de la mañana de ayer, 25 mujeres, vestidas como las criadas del libro -y la serie- El cuento de la criada, cruzaron la Plaza del Foro vestidas con túnicas rojas y cofias blancas. Caminando en pares, llegaron a la esquina de los Tribunales Provinciales tras cruzar calle Balcarce con carteles que cada una llevaba en su espalda: "La inacción judicial es cómplice de los femicidios". La actividad organizada por la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario fue en el marco de las acciones de cara a un nuevo 25N, Día Internacional de lucha contra las violencias por motivos de género. En la misma jornada, desde el observatorio de violencias Mercedes Pagnutti se dio a conocer que desde que comenzó el año hubo 30 femicidios en la provincia de Santa Fe; la mitad, ocurrieron en Rosario.

Este viernes, los Tribunales Provinciales fueron escenario de una intervención sorpresiva, que generó impacto. Algunas personas tomaban fotos con sus celulares, otras solo quedaban mirando. Muchas se daban vuelta para seguir con la vista la imagen que sobresalía, por el contraste de las paredes de mármol del edificio con el rojo de las túnicas, en representación de la vestimenta de las criadas, mujeres fértiles de Gilead, el lugar donde transcurre la dictadura imaginaria de la novela de la canadiense Margaret Atwood.

La caminata, en silencio, comenzó en la Plaza del Foro, sobre la vereda que da a calle Pellegrini, donde hubo miradas curiosas de los transeúntes y automovilistas que esperaban en el semáforo de la rotonda de Oroño. Entre los carteles podía leerse otro que decía "Milei, Pullaro y Javkin nos quieren como criadas. No lo vamos a permitir". Tras recorrer las primeras dos cuadras por Pellegrini, doblaron en Dorrego, en dirección a Montevideo. Quienes salían del tribunal por la puerta de mitad de cuadra quedaron mirando desde las escalinatas, sin avanzar, hasta que ellas terminaran de pasar. Una vez en Montevideo, las "criadas" volvieron a doblar, para rodear el Tribunal. En cada cuadra hubo fotos y se podían escuchar expresiones de asombro y curiosidad. "¿De qué es la intervención?", indagaban unos transeúntes a otros.

Al finalizar la vuelta de la manzana, de dos en dos, las mujeres comenzaron a subir las escalinatas del ingreso principal por calle Balcarce, donde había decenas de personas que realizan trámites en el edificio, abogados, y vendedores que llegan cada día al edificio judicial. Los autos que pasaban bajaron la velocidad para poder mirar la escena. Una vez paradas a lo largo de los escalones, las "criadas" se pusieron de espaldas para que los carteles que llevaban pudieran leerse desde la calle, antes de dar una vuelta final para rodear el edificio.

Femicidios

En la misma jornada se dieron a conocer los datos de femicidios, lesbicidios y transfemicidios en lo que va de 2025. El observatorio Mercedes Pagnutti relevó en todo el país 226 casos. "La cifra confirma la persistencia de una violencia estructural y patriarcal que no cede, incluso en un contexto de retroceso estatal en materia de género, discursos de odio, y ajuste", expresa el informe.

En Santa Fe, se registraron 30 casos: 33% íntimos; el 6,7% familiar; 20% en contexto de criminalidad; y el 3%, vinculado. En relación al vínculo con la víctima, el informe indica que el 10% de los agresores fueron parejas; el 26,7%, expareja; el 6,7%, familiar; y el 3,3%, un conocido. En tanto, en el 56,7% de los casos, el lugar del hecho fue la vivienda de la víctima; el 23,3%, la vía pública (7); y un 3,3%, el lugar de trabajo. Las armas blancas aparecen en el 20% de los casos; mientras que las armas de fuego fueron usadas en la mitad de los hechos. En la provincia, 18 niñeces quedaron sin madre.

En tanto, 15 casos tuvieron lugar en Rosario, donde el 73% de los hechos se cometió con armas de fuego. Además, el 40% de los casos se dio en el contexto de la criminalidad y 33% fueron femicidios íntimos. Al dar cuenta del vínculo con la víctima, el reporte indica que 40% de los agresores fueron desconocidos; el 26% exparejas; el 6% pareja. 13 niñeces quedaron sin madre.