Calle Recreativa conmemorará este domingo 2 de noviembre su 15° aniversario con una jornada llena de actividades, música, juegos y sorpresas abierta a toda la comunidad. La acción festiva se desarrollará desde las 8:30 hasta las 12:30 en varios pasajes de los 35 km que tiene en la actualidad este circuito que cada fin de semana y con el correr del tiempo se convirtió en un espacio para todos los gustos y edades, consolidándose como uno de los puntos de encuentro más familiares que tiene la ciudad.

Los festejos no solamente incluirán las múltiples y variadas actividades habituales, sino que también nuclearán un amplio despliegue de propuestas en diversos puntos estratégicos del circuito, en lo que promete ser un día tan festivo como especial.

Uno de los hitos del evento será la instalación de un escenario en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad: frente al cartel de Rosario (Bv Oroño y el río). Allí se realizarán diferentes propuestas culturales y recreativas, con música ambiental, artistas disfrazados, un DJ en vivo, y la conducción a cargo del dúo Cascote y Molinete.

La jornada abordará también un emotivo acto en el que autoridades locales participarán en el tradicional corte de torta y el canto del 'Feliz cumpleaños', en una celebración que también incluirá sorteos para los asistentes. Otro punto a destacar será el estreno de nuevos juegos gigantes que aportarán un toque de adrenalina y novedad al evento.

Pero la oferta no se limitará al escenario central. Habrá otros cuatro puntos clave dentro de lo que habitualmente es Calle Recreativa. La acción será constante y cautivante. En el Museo de la Ciudad (Parque Independencia), en la zona sur (San Martín y Ayolas), en la Casa del Tango (Arturo Illia 1750) y en la Ciudad de los Niños (Carballo y Vélez Sarsfield), los vecinos y vecinas de todas las edades podrán participar en juegos educativos, circuitos de movilidad, talleres de arte y pintura libre, y otras variadas actividades que promueven la integración, el aprendizaje y la diversión, sin límites de edades.

En esta edición especial por los 15 años de Calle Recreativa, el objetivo es festejar con toda la comunidad y además reflejar el compromiso de la ciudad con la promoción de espacios públicos saludables y familiares, nutriendo la participación y el uso recreativo del espacio urbano. Por eso, en esta particular ocasión, la incorporación de nuevos juegos y la variedad de propuestas culturales y lúdicas garantizarán que este evento sea realmente un momento de encuentro y alegría colectiva.

Con una programación que combina entretenimiento, cultura y participación comunitaria, Rosario reafirma su liderazgo en iniciativas desde la esfera pública, priorizando además el bienestar de sus habitantes y consolidando a la Calle Recreativa como un programa emblemático en el calendario urbano del país.