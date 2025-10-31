La polémica remodelación del estadio Luna Park será debatida en audiencia pública. Así lo anunció el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que abrió la convocatoria para la inscripción a la audiencia a realizarse a principios de diciembre. En el encuentro podrán participar todos los vecinos y vecinas de la ciudad para opinar sobre la remodelación del emblemático estadio porteño.

La convocatoria a la audiencia es la primera señal oficial por parte del GCBA sobre la reforma del estadio luego de que las empresas a cargo de la gestión del lugar, DF Entertainment y su socio Live Nation, confirmaran oficialmente en junio de este año que buscarán encarar una profunda remodelación del lugar. La audiencia fue convocada formalmente por la Agencia de Protección Ambiental porteña y se realizará de forma virtual el martes 2 de diciembre a partir de las 12.30 del mediodía. La inscripción comienza este viernes 31 de octubre y permanecerá abierta hasta el miércoles 26 de noviembre para todos los ciudadanos porteños, que se pueden anotar enviando un mail a [email protected].

Aunque en la convocatoria no se dan mayores precisiones sobre el proyecto a debatir, sí se menciona que la iniciativa de remodelación incluirá trabajos de reforma en el estadio en general pero también para la creación de un centro de exposiciones, museo, local de venta de productos alimentarios y hasta un estudio de radio y tv. Según anunciaron en junio las empresas, el proyecto contempla una modernización integral que aumentará la capacidad y mejorará la acústica, visuales y accesos, conservando la fachada y elementos originales del estadio. La reapertura está prevista para fines de 2027.

El anuncio de la reforma generó polémica porque diversas organizaciones vecinales porteñas denunciaron que la iniciativa implicaría la demolición de la parte interna del estadio, algo que fue negado por las empresas. En febrero, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó en tiempo récord el proyecto, lo que despertó el rechazo de organizaciones como Basta de Demoler, que advirtió que la iniciativa "contempla la demolición total de su interior y la construcción de un nuevo edificio con mayor volumen, altura y capacidad".