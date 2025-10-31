Quién es y qué intereses representa el hombre que pasa las mañanas trotando por las verdes y apacibles calles de Gonnet. Librepensador para algunos, Judas para otros, su carrera está signada por los volantazos bruscos y la capacidad de tejer con el poder corporativo.

Florencio Randazzo viene de una familia peronista. Su padre, Juan, era un activo militante de esa fuerza en la ciudad de Chivilcoy, ubicada sobre la ruta 5, distante 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Los primeros contactos del joven Florencio con ese mundo fueron, precisamente, acompañando a su padre.

En Chivilcoy empieza la cuarta sección. El distrito vecino, Mercedes, es el último de la primera viniendo del conurbano. Chivilcoy es la ciudad modelo que pensó y ejecutó Sarmiento y el pago chico de Héctor Magnetto, entre otras cosas.

Para la política del distrito, durante muchos años el randazzismo fue la medida de todas las cosas, una suerte de fuerza gravitacional que arrastraba mucho y lo poco que no arrastraba lo enfrentaba.

Juventud maravillosa

Una vez recibido de contador en la UNLP, Florencio se quedó en La Plata para ser funcionario de Eduardo Duhalde: ocupó la jefatura de gabinete de la Secretaría General. Volvió a Chivilcoy para presidir el Concejo Deliberante y al cumplir los treinta años ya era diputado provincial por la Cuarta. En 1999 reeligió por un período más. Pero el fuerte de Randazzo son las funciones ejecutivas.

En 2003, Felipe Solá lo eligió como su jefe de Gabinete y un año más tarde lo hizo ministro de Gobierno. Entonces, el presidente Néstor Kirchner le echó el ojo, atraído por su capacidad de gestión.

Dos años más tarde, fue uno de los que se cargó al hombro la campaña de las legislativas 2005, en las que CFK derrotó duramente a Hilda "Chiche" Duhalde, cerrando un ciclo muy importante de la política bonaerense. En 2007 fue electo diputado, pero no llegó a ocupar su banca, porque Cristina lo designó ministro de Interior.

Permaneció en el gabinete hasta el 9 de diciembre de 2015, último día del segundo mandato. Desde esa cartera, implementó el pasaporte biométrico, con mayores medidas de seguridad, una medida en la que Argentina fue un país pionero. A comienzos de 2012, tras la denominada "tragedia de Once", en la que luego se comprobó que el maquinista había omitido deliberadamente el freno, asumió también la responsabilidad sobre el área de Transporte.

Fue su mejor etapa: renovó vagones, puso vías en condiciones, rescindió concesiones que operaban de modo deficiente y reactivó ramales de larga distancia. De esa misma época es el pasaporte express, otro logro de su gestión, que redujo la demora de dos semanas a dos días. Firmó convenios de cooperación con China y con la empresa española RENFE.

En la intendencia de Chivoilcoy se sucedieron Ariel Franetovich, Aníbal Pittelli y Darío Speranza. Todos le respondieron de manera directa a Randazzo, que los retribuía con obra pública y acceso a los distintos mecanismos del estado nacional. Parecían invencibles. Entonces, empezó a trabajar para la candidatura presidencial de 2015, el año en que todo se torcería.

Zigzagueante...

El 18 de enero de ese año, el fiscal Alberto Natalio Nisman apareció muerto en el baño de su departamento en la torre Le Parc de Puerto Madero. La investigación judicial se encontró con que faltaba uno de los registros de las cámaras de seguridad del edificio. En estricto off the record, distintas fuentes de la política explican el dato por un pedido del entonces poderoso ministro, que no podía explicar su presencia allí sin poner en riesgo su vida personal y familiar.

Apenas cuatro meses después, con la sucesión de Cristina pendiente de resolución, fue invitado a una reunión de Carta Abierta, el grupo de intelectuales del kirchnerismo. Allí dijo que "decidí ser candidato porque Cristina no tiene reelección y no quería que el proyecto quedara manco", en una referencia poco sutil a su competidor, Daniel Scioli, que despertó las risas del auditorio.

Un mes más tarde, Cristina le pidió que fuera candidato a gobernador de la provincia. Su respuesta sorprendió: "Presidente o a casa". Terminó por irse a su casa. Scioli ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje frente a Mauricio Macri. Fue la primera sorpresa de quién, hasta entonces, había sido un cuadro leal al kirchnerismo durante doce años, los mismos que concentró el poder.

Todo contrafáctico es, por definición, incomparable. Pero muchos analistas coinciden en que, si Randazzo aceptaba ir por el sillón de Dardo Rocha, su candidatura hubiera sido indiscutida. Y fue la ríspida PASO entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, la que le abrió el camino a María Eugenia Vidal. Teniendo la gobernación resuelta a su favor, Macri llegó al balotaje con ventaja.

A pesar de haber manejado uno de los mayores presupuestos del estado, Randazzo es uno de los poquísimos exfuncionarios kirchneristas que no sufrió ninguna persecución judicial durante los años del macrismo, dato que alimentó toda clase de suspicacias entre sus ex compañeros.

Sin embargo, la sorpresa mayor vino en 2017. Como en tantas etapas históricas, la militancia pedía unidad para enfrentar al macrismo. Cristina armó Unidad Ciudadana y encabezó la boleta de senadores nacionales por Buenos Aires. Randazzo concurrió al departamento de Juncal y Uruguay a horas del cierre de listas. Parecía que todo se enderezaba.

Pero no. Randazzo fue candidato por el PJ y le restó cinco puntos a la lista de CFK y Jorge Taiana. La victoria de Cambiemos, fuerza representada por Esteban Bullrich y Gladys González, fue por cuatro. Hay veinticuatro horas en las que nadie pudo contactarse con él. Nadie sabe dónde estuvo, con quién ni, mucho menos, qué habló.

Curiosamente, a principios de ese año, cuando se comentaba su posible acercamiento al PRO, lanzó una frase todavía recordada: "no me voy a hacer puto de grande". Allí comenzó su acercamiento al entonces denominado Peronismo Federal, un armado impulsado por el gobernador cordobés Juan Schiaretti, con un fuerte componente antikirchnerista.

En 2019, Alberto Fernández, ya presidente electo, intentó atraerlo con un cargo, pero el rumor generó una fuerte corriente de enojo en la militancia y debió desistir de su iniciativa. En 2021, finalmente fue elegido diputado nacional por Buenos Aires, como la pata bonaerense del schiarettismo. En la elección presidencial que consagró a Javier Milei, Randazzo fue el candidato a vice de Schiaretti.

Ahora, intentó renovar por esa misma fuerza, pero en un escenario de polarización, su estrella, que fue menguando lentamente durante una década, luce más que apagada. Terminó quinto, detrás de Santilli y Taiana, pero también de Del Caño y Burlando. El aroma a fin de ciclo se sintió fuerte en Chivilcoy. Esta semana, le dejaron un ramo de calas en su local partidario.