Vecinos y vecinas de Saavedra y Núñez reclaman que se proteja una histórica casona ubicada en el límite entre los dos barrios. Se trata de un inmueble de principios del siglo pasado que de un día para el otro amaneció tapiado y las organizaciones barriales advierten que podría tener destino de demolición para un desarrollo privado. El reclamo está encabezado por la Junta Histórica Saavedra - Núñez, la cual advirtió que la organización "solicitó la inclusión de la propiedad en el registro de bienes patrimoniales protegidos, pero obviamente ese pedido no fue tenido en cuenta".

La junta publicó en sus redes sociales un comunicado para difundir el reclamo, en el que detallan la situación de la casona: "Sobre Avenida Cabildo 4658 se encuentra una muy antigua propiedad que lleva en la pechera escrito 'Villa Batistina', esta casona es una verdadera reliquia de los origines de nuestro barrio", comienza el comunicado, agregando que la propiedad "actualmente se encuentra tapiada junto al local de Avenida Cabildo 4654, cuyo dueño es el mismo que el de la casa".

El documento subraya que la junta ya pidió en diversas oportunidades la protección patrimonial del lugar, cuya negativa, aseguran, es "otro ejemplo más de cómo el patrimonio edilicio de la Ciudad de Buenos Aires se encamina hacia su extinción", por lo que reclaman "urgentes medidas para evitarlo".

El caso se suma a otra situación similar denunciada esta semana por la organización Basta de Demoler, que advirtió sobre la posible demolición de un tradicional inmueble del barrio de Colegiales, en la esquina de Amenábar y Zabala. Esa propiedad también "apareció totalmente cubierta con vallado de obra, pero sin el QR obligatorio que indica una obra registrada, como exige la ley".

Desde la organización agregaron que "en el pasado había contado con protección legal de la Legislatura, sin embargo, esa protección fue eliminada misteriosamente y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales pasó de recomendar su conservación, a decir que ya no tenía valor histórico".