"Con una administración ordenada y eficiente, Salta se consolida entre las provincias con menor nivel de gasto, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la obra pública, la inversión social y el desarrollo productivo", aseguró ayer el gobierno de Salta al difundir datos de la consultora Politikon Chaco, sobre el incremento del gasto público en las provincias, y la variación de los ingresos totales en el segundo trimestre de este año. .

Según el informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base dedatos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y del INDEC, Salta registró un incremento del 8,8 % en su gasto público real interanual durante el segundo trimestre del año.





Este porcentaje ubica a la provincia entre las jurisdicciones con menor aumento del gasto en la Argentina, muy por debajo de otras como Formosa (+37,9 %), Tucumán (+35,2 %), Tierra del Fuego (+33,5 %) y Santiago del Estero (+31,2 %), destacó el gobierno salteño.

"El dato demuestra una administración prudente, transparente y responsable, que busca optimizar los recursos disponibles para sostener las políticas de desarrollo sin comprometer el equilibrio fiscal", aseguró.

El mismo informa da cuenta de la evolución de los ingresos totales en los distritos provinciales, en el segundo trimestre de este año. Muestra que la provincia de Salta se encuentra entre las que menos ingresos tuvo en ese periodo.





"A pesar del contexto económico nacional, el gobierno de Salta mantuvo su nivel de inversión en infraestructura, salud, educación y programas sociales, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenido y la equidad territorial", destacó el gobierno.

Señaló que la gestión del gobernador Gustavo Sáenz continúa impulsando políticas públicas que promueven la producción, el empleo y las oportunidades para las familias salteñas, cuidando el equilibrio de las cuentas públicas.

"Con una gestión planificada, federal y orientada al desarrollo, Salta avanza en la ejecución de obras estratégicas, la expansión de servicios esenciales y el fortalecimiento del desarrollo local, garantizando bienestar y crecimiento en todo el territorio", afirmó el gobierno salteño.