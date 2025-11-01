Es el último martes de octubre, como un pájaro la media noche quiere posarse sobre las calles vacías de San Lorenzo. Una llamada interrumpe el murmullo del viento donde sobrevuelan los fantasmas de la villa que supo ser. Siento una voz profunda, encantadora, llena de júbilo. Hay pocas voces que al escucharla te llenan de alegría y te contagian tanto de poesía y fraternidad como la del Teuco Castilla. La noche se alarga entre vinos de Valle Arriba y Yacochuya (los preferidos de los poetas) y entre el sabor de los valles surge la idea de esta entrevista.

Teuco Castilla, 1947, es uno de los referentes de la poesía latinoamericana, y fundador del Festival Internacional de Poesía de Salta. En su tercera edición, del 5 al 9 de noviembre, el Festival contará con 29 poetas: 8 internacionales, 15 nacionales y 6 de Salta. Se llevará a cabo en 7 espacios culturales, entre la Usina Cultural, el Museo Histórico del Norte, la Fundación Salta, el Centro Cultural América y el Hotel Salta. Además, estrenará subsede en Cafayate, donde habrá lecturas en el Museo de la Vid y el Vino y en la Reserva Natural Urbana.

Este año, el Festival se realiza bajo el lema Somos Poesía.

—Toda una vida dedicada a la poesía, ¿qué es la poesía para Teuco Castilla, una forma de ser, o una forma de hacer?

—La poesía, es un misterio. Hace siglos que no podemos dar con una identidad que la defina totalmente. Es como una energía del universo, una llamarada libre buscando donde arder. Está latente en todos los seres humanos y en todo lo que vemos, oculta en lo más hermoso y en lo más terrible, a la espera de que alguien la haga aparecer. A veces emerge y destella un instante en la frase de un niño o de alguien ajeno a este oficio. Y después desaparece. Tal vez nace poeta quien ya viene al mundo cargado con los detonantes de esas extrañas dimensiones. Una fuerza incontenible que lo somete a ese destino. Pero también el poeta se hace. No sólo basta tener esa condición primigenia, sino dar una dura pelea para merecerla. Debe convertirse en un cazador de esos pequeños milagros que yacen imperceptibles en todo lo que vemos. Y debe también librar una batalla sin concesiones con el lenguaje hasta construir su obra, con rigor y con un riesgo sin impostura ni efectismos. Así, poco a poco, irá develando esas potencias que no les fueron dadas al nacer.

—¿Por qué un Festival Internacional en Salta?

—Qué mejor lugar para hacerlo que en esta tierra donde tiene tanta preeminencia el canto. Incesante desde añares en la copla en la que vuela el ánima de su gente, nombrándola entera en cada arbolito, en cada bicho del monte, con la tonada volada por las distancias de sus desiertos, alzada por los abismos de su cordillera o entenebrada y corajuda dentro de sus selvas salvajes. Y, también, por el alto y dignísimo legado de sus poetas, desde Joaquín Castellanos y Juan Carlos Dávalos a las generaciones que los sucedieron y de los jóvenes de hoy.

—¿Cómo se gestiona un evento internacional en una provincia del Noroeste argentino en tiempos de crisis?

—Al puro pulmón de sus organizadores que creamos la Asociación Civil Festival Internacional de Poesía de Salta: Esteban Singh Caro, Diego Saravia Tamayo, Lucrecia Coscio, Marcelo Sutti, Carlos Müller y Fernanda Agüero. Y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la provincia y el generoso aporte de las universidades, de los artistas plásticos que colaboran desinteresadamente, con sus ilustraciones y diseños y de los sponsors, tanto empresarios como particulares. Dificultades que se aliviarían si se reglamentara una Ley de Mecenazgo que, como sabemos, de aplicarse duplicaría su inversión en réditos para las arcas provinciales.

—Hasta ahora los festivales internacionales de poesía se gestaban entre Buenos Aires y el de Rosario, ¿el de Salta presupone romper la idea de centro y periferia?

—Antes de este Festival, siendo yo secretario de Cultura de la Ciudad, propicié la fundación de un Polo Regional de Cultura del que participaron representantes de las naciones que limitan con Salta, entendiendo que desde sus raíces históricas y culturales todas padecían el mismo aislamiento y la misma postergación. Asistieron delegados de distintas ciudades de esos países. El fervor originado por los proyectos que engendró ese encuentro al tiempo se vio frustrado por la atonía y los intereses de los políticos de turno. Con esa experiencia como precedente, cuando fundamos este festival, nos propusimos que funcionara como un detonante para que Salta -a partir de la poesía- se convirtiera, incluyendo con el tiempo a las otras artes, en un centro promotor de la cultura no sólo regional, sino internacional, con la participación y aporte de creadores de los otros continentes.

—En el mismo sentido, también impulsás el espacio Poetas del Norte Entero, ¿crees que el movimiento poético ha superado la parcelación histórica por regiones y grupos?

—Eso fue una maravilla. Una noche con el novelista español Carlos Benítez Castelar llegamos a Santiago del Estero a la casa del poeta Alberto Tasso. Allí nos esperaba un grupo de jóvenes poetas. Conversando con ellos nos preguntamos por qué razón los escritores de las provincias, si no lograban publicar en Buenos Aires sus libros estaban condenados al anonimato. Y surgió la propuesta. “¿Y si hacemos el Norte Entero, uniendo todos los poetas de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja?”. Fue casi un milagro. A los pocos días ya se habían incorporado un centenar de ellos, convocados por la propuesta esta libre, alegre y solidaria de este Movimiento. Pero no acabó ahí la cosa: en el Tercer Encuentro de Norte Entero que, gracias al esfuerzo del poeta Francisco Avendaño y su equipo se realizó hace un año en Santiago del Estero, se sumó Mendoza y con esa provincia San Juan, San Luis y La Pampa, dando origen a Cuyo y La Pampa Entero. Y tras ellos está en marcha en otras regiones del país: Noreste Entero (con las provincias litoraleñas), Centro Entero (con Buenos Aires – CABA incluida -Santa Fe y Entre Ríos) y, recién dando sus primeros pasos, el Sur Entero integrado por las provincias patagónicas. Todas ellas reunidas en lo que ya va queriendo ser la Argentina Entera cuyo canto sea una creciente viva que inunde de poesía todo el país.

—El anfiteatro de la Usina y Cafayate son nuevos espacios en esta tercera edición que representan un desafío, ¿la propuesta es ir por un nuevo público más allá de los salones literarios?

—Efectivamente, creemos que hay que desenclaustrar la poesía -como ya lo hacen en otros festivales-, sacarla a la calle y llevarla a los pueblos, a la vez que rescatar la producción de los valiosos creadores que allí trabajan con tanto esfuerzo y siguen innominados.

—Estás al frente del proyecto editorial Memorial del Valle Calchaquí de Salta, ¿cuál es la visión de esta propuesta sobre los Valles Calchaquíes?

—La invasión de subproductos culturales, el saqueo de la memoria y de la identidad de los pueblos son parte de las estrategias de dominación. Y, lamentablemente, está dando sus frutos. Están suplantando los valores más caros de su heredad y queda poco tiempo para evitar que ese legado desaparezca. Con el Memorial del Valle Calchaquí de Salta, que lleva ya varios volúmenes publicados gracias al generoso mecenazgo de la familia Etchart y al desinteresado aporte de los autores, logramos no sólo rescatar ese patrimonio, sino también enriquecerlo con estudios precisos sobre la obra y el espíritu de esa región. Y ya está en preparativos el lanzamiento de una colección similar en Mendoza, la que sería patrocinada por bodegueros de esa provincia.

—Gran parte de tu poesía se gesta desde la mirada del viajero, como quien busca un lenguaje universal en la otredad de las culturas; ¿en un mundo convulsionado, y con la palabra devaluada, crees que la poesía mantenga algún peso en la construcción de sentidos?

—La poesía no sólo testimonia, sino que crea nuevos sentidos para el ser humano. Es un nervio radiante iluminando no sólo lo que conocemos y no desciframos del todo, sino que también viene cargada de ignotas dimensiones. Y es profundamente visionaria. Es como si en ella hubiera guardado toda su historia el universo, quién sabe si para volver tras de sus huellas, a reiniciar su camino, el día que él desaparezca. Frente a la demolición del lenguaje ella tiene el poder no sólo de restaurar su sentido, sino también de instaurar nuevos paradigmas que lleven a la humanidad, libre ya de tanta destrucción, hacia nuevas utopías.