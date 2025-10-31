Uno de los nombres con los que se puede bautizar a la loba que acompaña al jugador durante Ghost of Yōtei es Shunen, implacable en japonés. Se puede elegir entre tres opciones (las otras son Kiba o colmillo y Mikage o sombra honorable), pero implacable es la palabra que mejor le cabe al animal sangriento y, por extensión, a la esperada secuela de Ghost of Tsushima (2020). Ya disponible en PlayStation 5 –incluyendo ediciones limitadas de la consola y el DualSense con estética acorde–, la aventura del estudio norteamericano Sucker Punch es un tour de force sobre la muerte y la venganza, con paisajes de Japón que parecen salidos de una pintura impresionista. Es, también, un mundo abierto donde el homenaje preciosista a la naturaleza y la textura gruesa de la sangre y el barro corren el riesgo de cruzarse en cada fotograma. La belleza, se dice, está en el ojo de quien mira, pero en Ghost of Yōtei es el único parámetro posible para todos sus elementos: hay belleza en un árbol de cerezos junto a unas termas naturales, hay belleza en una lluvia imparable de explosiones y hay belleza en el degüello gráfico del líder de las fuerzas enemigas.

La aventura sigue a Atsu, una mercenaria que busca vengar la muerte de su familia a manos de los Yōtei Six, un grupo de samuráis proscritos liderados por el señor Saitō que intenta dominar la isla de Ezo. Es evidente desde los primeros minutos que se trata de un relato bastante clásico sobre la venganza, sin espacio para arcos de redención ni grandes controversias morales como en The Last of Us Parte II. Muy por el contrario, Yōtei es un juego donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Incluso el dilema entre honor y resultados, presente en Tsushima hasta lo agobiante, ya no ocupa una porción tan grande de la trama: en sus aproximadamente 30 horas de campaña, la historia se desarrolla de forma más o menos predecible y, aunque los seis enemigos principales tienen poco tiempo en pantalla y no son personajes especialmente complejos, es fácil odiarlos y desearles la más miserable de las muertes.

A diferencia de Tsushima, donde el jugador tenía un control directo sobre las acciones del protagonista y su percepción pública —se podía actuar de manera honorable o traicionar los principios del dogma samurái—, aquí se establece desde el principio que Atsu es una onryō: una mercenaria a sueldo, una asesina que no respeta ningún código más que su propia brújula moral, un fantasma entre los vivos. Es un movimiento audaz de Sucker Punch poner como protagonista a una mujer en un juego de samuráis ambientado en el 1600, como demostró la horda de incels que se quejaron en Internet por el género de un puñado de píxeles.

Pero el guión toca, con sutileza, la singularidad de la protagonista: los personajes se sorprenden al verla, cuestionan su presencia en un mundo dominado por hombres, y el juego parece responderles con indiferencia. No hay subrayado, no hay statement explícito. Más que una declaración política, es un juego de opuestos, una nueva perspectiva para no repetir tanto la anterior: de samurái a asesina a sueldo, de linaje a supervivencia, de hombre a mujer. Para apegarse un poco a cierta rigurosidad histórica, la subjetividad del personaje hace que la historia se concentre en lo singular, en lo personal –la venganza– antes que en las grandes épicas masculinas de política y honor. Lo que a priori parece un recorte temático se revela como un triunfo: si la potencia de Tsushima se diluía entre dilemas abstractos, Yōtei hace hiperfoco en la sangre, el sudor y las lágrimas.

El sigilo sigue siendo parte importante del conjunto, aunque más como una pincelada que como un pilar. Las mecánicas básicas ya las conocemos: pasto alto, enemigos de espaldas, visión limitada. Pero Sucker Punch consigue que cada infiltración se sienta como una coreografía. Realizar una ejecución aérea o encadenar tres asesinatos seguidos sigue siendo brutalmente satisfactorio, y la kusarigama –una especie de hoz con cadena– redefine la distancia entre la estrategia y la violencia pura. Hay menos énfasis en el sigilo que en Tsushima, pero Yōtei nunca castiga al jugador por romperlo: si te descubren, peleás. Y qué placer es hacerlo.

Las batallas a gran escala de la campaña principal buscan transmitir sensación de magnitud, pero es en los duelos donde Yōtei encuentra su pulso más intenso. Son enfrentamientos letales que exigen dominar el tiempo de las parrys y los desvíos, desgastando la barra de equilibrio del enemigo hasta encontrar el momento justo para el golpe fatal. Aunque las peleas se parezcan entre sí, sigue siendo profundamente satisfactorio encadenar varios parrys seguidos (si no querés morir de un golpe) y sentir que el control vibra con el impacto preciso de cada espadazo. Bloquear y contraatacar es uno de los grandes placeres de este tipo de juegos, y Yōtei lo hace con elegancia. También regresan los enfrentamientos, donde el jugador puede eliminar a uno o más enemigos con un solo tajo perfecto antes de lanzarse contra el resto, como si cada pelea fuera una demostración de estilo y concentración.

Entre duelo y duelo, Ghost of Yōtei se toma su tiempo para respirar. El juego se sitúa a comienzos del siglo XVII y lejos del centro político de Japón, en los bordes del mapa, donde el orden apenas se sostiene y la ley está lejos de ser una garantía. En el extremo norte del archipiélago, la isla de Ezo –actual Hokkaidō– sigue siendo un territorio indómito: bosques espesos, montañas volcánicas y climas extremos. Es un Japón partido entre el orden y la violencia, entre naturaleza y civilización, entre el honor de los samuráis y la inobediencia de los fantasmas.

Como ya pasaba en Final Fantasy VII Rebirth (una de las inspiraciones más insólitas de Sucker Punch), el mapa de Yōtei se divide por zonas, y esa segmentación aporta una sensación de avance tangible en lugar de saturar con marcadores y puntitos en la pantalla. El sistema de navegación guiada por el viento, heredado y refinado de Tsushima, sigue siendo uno de los puntos fuertes: al deslizar hacia arriba en el panel táctil del Dualsense, una ráfaga indica el camino al objetivo actual. Limpio, claro, sin romper la inmersión. Atsu también puede tocar distintas canciones en el shamisen para localizar coleccionables o aguas termales que aumentan la salud. Esa integración de la música como herramienta y motivo es una de las decisiones más coherentes del juego, un hilo conductor que atraviesa lo mecánico y lo emocional. Aunque las actividades secundarias tienden a repetirse con el tiempo –especialmente las escaladas tipo Uncharted–, la progresión se siente más orgánica y satisfactoria: cada zona completada se percibe como una conquista, no como una tarea.

Entre los triunfos de Tsushima que vuelven ampliados, Ghost of Yōtei ofrece tres modos visuales que homenajean a cineastas japoneses y reconfiguran la experiencia. El modo Kurosawa transforma el juego en una película samurái clásica, en blanco y negro y con un sonido más áspero y ambiental. El modo Miike intensifica la acción: la cámara se acerca, hay más sangre, más barro, y todo se vuelve más físico, más brutal. Y el modo Watanabe baja las revoluciones con música lo-fi y un aire contemplativo, ideal para perderse entre paisajes nevados. Son guiños, sí, pero también gestos de autor: cada uno propone una lectura distinta del mismo mundo, como si el juego se reescribiera según la sensibilidad del director que lo observa.

En última instancia, Yōtei sigue ofreciendo lo que Assassin’s Creed promete y dejó de ofrecer hace años: la fantasía de un asesino con un sigilo básico pero satisfactorio, una progresión tangible en cada muerte y un mundo abierto que se recorre por deseo y no por obligación. Y como secuela, Sucker Punch no pretende un salto conceptual que reinvente el género sino más bien una depuración: la falta de sorpresa parece una decisión consciente y deliberada de construir sobre lo anterior. Con la venganza como vértebra, Ghost of Yōtei es una versión más concentrada, más personal y más brutal de la misma idea.





