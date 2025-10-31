Desgastado por los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional". Así comunicó el jefe de ministros, Guillermo Francos, este viernes por la noche su renuncia al cargo, en un texto publicado en sus redes sociales dirigido al presidente Javier Milei. Segundos después, la Oficina del Presidente informó que el mandatario le aceptó la dimisión y, en su lugar, nombró a Manuel Adorni.

En el mismo momento en que Milei compartía una cena en Olivos con el expresidente Mauricio Macri, Francos difundió su mensaje en "X". De todas formas, la decisión no lo tomó por sorpresa al mandatario y fue una acción coordinada por las partes, ya que el texto del ahora exjefe de Gabinete fue escrito a las 21.11. Y a las 21.15 la cuenta @OPRArgentina publicó la inmediata respuesta, con el anuncio del nuevo sucesor: el portavoz presidencial Adorni.

"Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", posteó Francos mientras Milei comía milanesas con Macri en la Quinta presidencial.

Y agregó: "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso". "Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo", sentenció.

Cuatro minutos después, llegó el comunicado desde la Rosada, aceptando la salida de Francos y anunciando con bombos y platillos la llegada de Adorni a la jefatura de Gabinete. "El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras", explicó el escrito de la Oficina del Presidente.

"El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", añadió el texto.

"En su reemplazo, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita", cerró el comunicado.

