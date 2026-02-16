Omitir para ir al contenido principal
La denuncia de inversores que salpica en la city rosarina

Dólares esfumados, causa parada

Ahorristas que denuncian una estafa millonaria con inversiones de una financiera reclaman a Fiscalía que investigue mejor.

Luis Bastús
Por Luis Bastús

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Veintiún policías serán juzgados desde este miércoles

Justicia por los pibes de las Cuatro Plazas

Entre el discurso y la provincia real

Por Marcos Corach

El estreno de "Romería" de Carla Simón

Hacer cine y encontrar la propia historia

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

Una historia de trabajo barrial sostenido a lo largo de 16 años

Los D’sak-ta2 del Puente, la comparsa que ya es parte de la identidad cultural de Berazategui

Por Juan Manuel Meza

Antonio Berni no “reversionado”

Por Guido Croxatto

Films del sirio Abdallah Alkhatib, el chileno Juan Pablo Sallato y la argentina Sofía Bordenave

Berlinale 2026: las alas del deseo de la política

Por Luciano Monteagudo

El máximo favorito ganó su cuarto título de ATP en el torneo más relevante del país

Francisco Cerúndolo: un máster en gestión emocional para ser campeón en el Argentina Open

Por Pablo Amalfitano

El País

Antonio Berni no “reversionado”

Por Guido Croxatto

El matrimonio fue denunciado penalmente

Sturzenegger y su esposa bajo la lupa por el millonario contrato con Cancillería

“Ninguna cámara festeja, no salgo de mi asombro”

Caputo salió con los tapones de punta contra los empresarios que no hacen un apoyo explícito de la reforma laboral

Está en el puesto 104 en transparencia

Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei, según un relevamiento mundial

Economía

Amplias diferencias entre provincias

Dónde es más caro llenar el changuito

El año arrancó con la misma tendencia que en 2024 y 2025

Sin repunte del consumo en 2026

El precio de los alquileres de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires

Suben con la inflación y más

Caputo asombrado por la falta de apoyo patronal a la reforma laboral

Los empresarios ni fu ni fa con la medida

Sociedad

Federico Sisti es investigador de Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la UNLP

Un argentino presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

Por Juan Funes

Horrible final para una búsqueda en La Plata

Los huesos hallados son de Yanina Correa

Cuarta cita mundial, en India, sobre IA

Algoritmos bajo la lupa global

Para cerrar los huecos que mostró el caso Grok

El Reino Unido corrige la ley sobre la IA

Deportes

El jugador venía de participar en la Copa Davis para Argentina

Tirante debutó con un triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro

El hijo de la ex modelo tuvo un buen desempeño en Milán

Tiziano Gravier Mazza finalizó sus Juegos Olímpicos de Invierno

La tenista cordobesa ganó un torneo en la ciudad de Antalya

Turquía es el país ideal para Giovannini

Cayó en su visita ante el Girona de Gazzaniga y "Diablito" Echeverri

Liga de España: Barcelona perdió la chance de desbancar a Real Madrid