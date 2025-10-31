El gobernador Axel Kicillof definió este viernes poner en marcha el operativo de construcción de la campaña 2027 para el peronismo en la provincia y, especialmente, a nivel nacional. Fue en el marco de un encuentro que llevó adelante con 40 intendentes de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y los ministros más cercanos de su gabinete, en una histórica casona ubicada en el corazón del Parque Pereyra Iraola, en Berazategui.

La cita, que en primera instancia se iba a hacer en la Casa de Gobierno en La Plata, cambió de locación para desarrollarse en una casa ubicada en un hermoso predio del pulmón verde que divide a la capital bonaerense del conurbano. Hasta ese sitio que el General Perón mandó a construir para que Evita pasara sus días de enfermedad y hoy pertenece al Ministerio de Seguridad, comenzaron a llegar desde las 14 intendentes de todos los puntos de la provincia.

Poco después de las 15 llegó en masa el gabinete bonaerense, que ya había tenido una reunión previa en La Plata. Media hora después arribó el gobernador, que fue recibido con aplausos que se repetirían a lo largo de la tarde, e inició el cónclave, que se llevó adelante a puertas cerradas.

Según pudo reconstruir Buenos Aires/12, todo el que pedía la palabra, la tenía y terminó con una exposición de representantes por sección electoral. Todos los presentes habían llevado adelante una férrea defensa del desdoblamiento electoral, algo que chocó de frente contra sus pares del PJ bonaerense que emitieron duras críticas a esa decisión del gobernador tras la derrota del domingo 26.

“Hoy vi un tipo que se plantó y dijo ‘basta’. Si hay que ir a una interna, vamos, pero no podemos seguir más así en el peronismo”, destacó a Buenos Aires/12 un alcalde que había hecho más de 400 kilómetros para participar del encuentro. Fue entonces que, según revelaron algunos intendentes presentes a este medio, el mandatario provincial postuló en su alocución que podría ir a pelear la Presidencia de la Nación en 2027.

Los dirigentes del MDF compartieron la idea de que este encuentro fue el hito fundacional del camino a 2027. “Axel va a trabajar para que el peronismo sea gobierno nacional”, sentenció un funcionario a este medio y agregó que el gobernador “es el mejor posicionado hoy para encabezar eso”.

“Para construir una fuerza política no tenés que hacerlo por la negativa respecto de otros sectores. Nosotros no estamos proponiendo la creación de un proyecto político o un fortalecimiento de nuestro sector sobre la base de pisotear a otro, sino todo lo contrario. Acá cada uno tiene el camino libre. Me parece que sería un grosero error si nosotros nos planteamos construir una fuerza política sobre la base de pegarle codazos a los que tenemos al lado”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, desde el predio en su rol de vocero designado.

A su lado, el intendente de La Plata, Julio Alak, consideró que “en un marco de de unidad del campo nacional y popular, las posibilidades electorales de nuestro espacio para el 2027, luego de esta última elección, están intactas” y evaluó que “si unificamos el campo nacional y popular, las posibilidades de ganar la Presidencia de la nación y la gobernación de la provincia de Buenos Aires son absolutamente posibles”.

“Tenemos que resolver esto correctamente, sin mezquindad, sin egoísmo, sin pensar en la realidad particular de cada sector, sino observando cómo le devolvemos al peronismo su potencia histórica, que tiene que ver con la representación y la interpretación de los problemas reales de la gente”, expuso en Radio 10 el ministro Andrés Larroque.

Una defensa total al desdoblamiento

Los intendentes ya venían agitados desde la mañana, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner movilizó la jornada desde temprano al difundir una carta abierta con su análisis de los resultados para el peronismo y dedicó una buena parte de la misma a lamentar el desdoblamiento. Primero por el grupo de Whatsapp que comparten y luego de manera presencial, los jefes comunales del axelismo cuestionaron ese análisis.

A la salida el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, fue uno de los pocos en detener el auto para hablar con los pocos medios presentes en el lugar. “Estamos muy contentos porque, con la conducción de Axel, logramos en septiembre que más de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires consolidaran su territorio y la posibilidad de que la Legislatura bonaerense tenga sostenibilidad para nuestro gobernador, que, a la sazón, para todos nosotros, es el futuro del peronismo en la Argentina”, sumó.

El histórico exintendente de Ituzaingó y titular del PJ local, Alberto Descalzo, planteó que “la elección fue muy bien desdoblada y se ganó muy bien” y sugirió “fijarse en cómo se ganó” dado que la victoria se logró “legítimamente en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Axel decidió en función de lo que nosotros le pedimos”. El referente de la Primera sección también fue uno de los que puso el freno para dialogar con la prensa, aunque hizo enojar a sus pares que esperaban atrás para salir y no podían por lo angosto de la calle.

Más tarde, el ministro Bianco se sumaría a esos análisis al señalar que la de septiembre “fue una una victoria muy potente en la provincia de Buenos Aires, producto del desdoblamiento que fue claramente muy exitoso, porque permitió obtener una cantidad hasta un par de meses antes totalmente impensada de legisladores, de de concejales en los 135 municipios”.

Ahora, por el Presupuesto

Uno de los puntos a los que arribaron en el encuentro, que se extendió hasta las 19 horas, fue el tema presupuestario. Una de las máximas preocupaciones que llevaron los intendentes a la mesa fue la del pago de los salarios y le expusieron al gobernador que en solo unos pocos días ya habían sido ocho los municipios que declararon la emergencia económica y algunos hasta cuentan las monedas para ver si llegan a pagar sueldos y aguinaldo.

Mientras el encuentro se desarrollaba en la casona, diputados, senadores e intendentes del oficialismo y la oposición recibían la invitación para el lunes a las 15 horas en el salón dorado de la Gobernación, donde el gobernador hará la presentación del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal y el endeudamiento.

Los intendentes manifestaron la necesidad de que los legisladores le den el visto bueno a los proyectos, dado que probablemente contenga en la negociación la puesta en marcha de un fondo especial para los municipios. Si bien no hay detalles de los montos ni las obras proyectadas, mucho menos del fondo especial, los jefes comunales van a ir a La Plata a dar otra muestra de respaldo.

Más allá de eso, la aprobación requiere de negociaciones y la oposición ya pasó una lista de demandas, entre ellas los cargos en los organismos de control. Desde los equipos técnicos de Kicillof no descartan ese debate, aunque saben que será feroz.

Como no podía ser de otro modo, los alcaldes aprovecharon a reiterar por vez número un millón la intención de dar marcha atrás con la ley que pone límites a las reelecciones indefinidas. La rosca empieza de nuevo.