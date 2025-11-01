El expresidente Alberto Fernández aseguró que “algún día voy a contar cómo fueron las cosas exactamente con Cristina”, al analizar la derrota electoral del último domingo. El expresidente consideró que “este resultado se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado para no equivocarnos" y que "nos venimos equivocando hace mucho tiempo”.

En declaraciones radiales, el exmandatario sostuvo que al peronismo le cuesta conectar con la sociedad, y que el desafío pasa por “no buscar culpables para sostener la unidad”. En ese sentido, advirtió que “nos cuesta comprender la demanda, nadie se salva; no estamos logrando interpelar”, y agregó que “me extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”.

Respecto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Fernández pidió respeto y respaldo: “Pretender decir que la culpa es de Kicillof es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel me parece una enormidad; estamos lastimando a un proyecto de presidente”.

Llamó a una renovación generacional dentro del peronismo, al remarcar: “Debe aparecer una generación de reemplazo, entre los reemplazados estoy yo. El peronismo necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años”.



Sobre su relación con Cristina Fernández dijo que "nunca fui desleal, la lealtad también está en decirle que está equivocada. Aún cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia”. Además, agregó que nunca la reconoció como jefa.

En cuanto a Kicillof, expresó que "para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar”.

"Lamento mucho no haber podido contener la inflación”, dijo sobre su gobierno y estimó que "endeudarse con el Fondo es mala idea, pero mucho peor hacerlo con el Tesoro”. Por AM 750, apuntó ser “víctima de un proceso de cancelación social donde los medios fueron grandes artífices” y sostuvo que va a "seguir peleando por la verdad”.