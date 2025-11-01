Aldosivi consiguió una victoria importante este sábado en su presentación por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional: el equipo marplatense superó como local a Independiente Rivadavia por 3-1 y conquistó tres puntos fundamentales en su objetivo de mantener la categoría.

Los conducidos por Guillermo Farré se pusieron en ventaja desde temprano: a los tres minutos, Aldosivi ya ganaba gracias a un gol de cabeza de Justo Giani, quien sería la figura del partido. En el segundo tiempo, sin embargo, llegaría lo mejor del encuentro disputado en La Feliz, y los dos tantos del Tiburón los traerían desde el banco de suplentes. El 2-0 lo anotó Blas Palavecino dos minutos después de su ingreso -en reemplazo de Emanuel Guzmán- para aportarle su evidencia, tras un tiro libre y una buena jugada preparada, a aquella vieja frase que sentencia que “dos cabezazos en el área son gol”.

El tercer grito de Aldosivi fue una de esas perlas que el fútbol se reserva para días especiales y que convirtió a quienes asistieron este sábado al José María Minella en sus privilegiados testigos. Giani fue el hacedor de la maravilla, cuando le llegó una pelota incómoda y el delantero inventó un exquisito taco para apaciguar ese balón y asistir magistralmente entre líneas a Tobías Cervera, quien se escapó de los del fondo y definió con calidad antes de ser anticipado por Agustín Lastra.

El equipo mendocino, con su horizonte dividido porque el miércoles juega la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, descontó dos minutos después con un potente cabezazo de Alex Arce, quien había ingresado a los 17 minutos de la segunda parte y fue quien más exigió a la defensa local. El destino, sin embargo, ya había sellado la victoria para Aldosivi, que llevaba solo cinco goles marcados en 13 fechas y este sábado revolucionó la tarde marplatense con tres goles para sumar y soñar con seguir en Primera.



