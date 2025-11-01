Barracas le ganó a los suplentes de Argentinos por 2 a 0 y se anotó un triunfo muy valioso. Porque después de una sequía de seis fechas, volvió a meterse en la zona de clasificación a las copas continentales (está séptimo con 47 puntos en la tabla anual) y saltó al tercer lugar de la zona A con 21 unidades. Facundo Bruera marcó los dos goles de Barracas, uno al principio del partido y el otro al final. En el medio, conjugó el mismo verbo de siempre: aguantar. Pese a que por la expulsión del lateral Claudio Bravo, jugó más de una hora con un hombre de más.

Como el miércoles juega la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentinos armó un equipo alternativo con un solo titular (Sergio Romero en el arco) y diez que no lo son habitualmente. Y empezó mal. A los cuatro minutos, la defensa quedó parada en línea, Rosané metió un pase cruzado y Bruera se fue solo para marcar el 1 a 0. Después, Barracas repasó su libreto conocido: puso a todos sus jugadores por detrás de la línea de pelota, se paró bien atrás y le cedió la pelota a Argentinos.

El plan parecía estar funcionando cuando a los 25 minutos del primer tiempo, el lateral izquierdo Claudio Bravo fue expulsado por una dura infracción que el árbitro Andrés Merlos en principio había sancionado con tarjeta amarilla pero que el VAR forzó a cambiar por roja. Pero en los veinte últimos minutos y a pesar de la desventaja numérica, Argentinos hizo el esfuerzo y tuvo situaciones de sobra para igualar.

Una media vuelta de Giaccone salió junto al poste izquierdo y luego apareció el arquero Miño para taparle un remate a Ismael Sosa y un cabezazo y un mano a mano al uruguayo Betancour. En el segundo tiempo, Argentinos persistió en su dominio pero sin profundidad. Y Barracas siguió en la suya, esperando que se le presente una chance. Hasta que a los 42 minutos, Porra le filtró una pelota a Insua que la cruzó al medio y Bruera con el arco libre, tocó corto y remató una victoria fiel al estilo de Barracas.







