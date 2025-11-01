El expresidente Mauricio Macri mostró su enojo contra Javier Milei después de que ambos mantuvieran un encuentro en la Quinta de Olivos este viernes por la noche. El titular del PRO reveló que “no logramos ponernos de acuerdo” para sellar una alianza entre ambas fuerzas políticas para la etapa de gobierno que se iniciará el próximo 10 de diciembre. Dura crítica al desplazamiento de Guillermo Francos.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, espetó Macri en referencia al desembarco del ahora exvocero (y legislador porteño electo) Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete.

Macri resaltó que hubiera preferido que Francos fuera reemplazado “por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos”, como el presidente de YPF Horacio Marín.





El expresidente argumentó que el jefe de Gabinete es “una figura esencial”, ya que “coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”. El nombramiento de Adorni es, para él, una decisión “desacertada” que se suma a las disputas internas del gobierno “claves en la hoja de ruta del futuro”.

“Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, tuiteó Macri que aseguró que no quiere nada “a título personal”, sino que hace su “aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

Reunión en Olivos

El viernes no fue un día sencillo para Macri. Lo que iba a ser un almuerzo con el Presidente (y su tradicional menú de milanesas) se transformó en una cena. Durante esa jornada, los legisladores del PRO que respondían a Patricia Bullrich hicieron formal su salto al bloque de La Libertad Avanza.

Damián Arabia fue el diputado que inició la estampida. Lo siguieron Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez, que continuarán su mandato teñidas de violeta, además de María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que ingresarán a la Cámara el 10 de diciembre. Con este movimiento el PRO pasará de ser una fuerza de 35 diputados a contabilizar 16 bancas.

Bullrich había recibido instrucciones de la Casa Rosada. Según pudo reconstruir Página12, la ministra se reunió a solas y por separado con Karina Milei y Santiago Caputo. Ambos coincidieron en el objetivo político de convertir a La Libertad Avanza en la primera minoría de la Cámara baja -un rol que hoy ocupa el peronismo nucleado en Unión Por la Patria- para garantizar la aprobación en el Congreso de las políticas que exige la Casa Blanca.

Macri llegó a Olvios pasadas las 19.30 por la Avenida Libertador. En la cena estuvo, además del presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según trascendidos, se retiró del lugar cerca de las 22, sin brindar ninguna declaración a la prensa que aguardaba a la salida.