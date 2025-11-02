Este domingo 2 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con inestabilidad. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones por la mañana y por la tarde y temperaturas de entre 19 y 25 grados.

El lunes el cielo se presentará parcialmente nublado, pero sin lluvias. Los valores térmicos serán similares a los de la jornada anterior, con una mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados.

Para el martes se espera un día con lluvias, con temperaturas que oscilarán los 18 y 23 grados.