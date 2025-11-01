Talleres de Córdoba le ganó a Velez por 1 a 0 en Liniers y logró una victoria que alivia su compleja situación en la tabla anual. Ahora suma treinta puntos y está en la misma línea de Sarmiento de Junin y Newell's y a cuatro del último, San Martín de San Juan, con el que además pelea la entrada a los playoffs. Vélez se mantiene cuarto en la zona B y ya está adentro de los dieciséis equipos que irán por el título del Clausura.

A los 3 minutos del segundo tiempo, el uruguayo Mateo Cáceres recibió una buena cortada del colombiano Portilla y anotó el gol de la victoria cordobesa. La ventaja se justificaba hasta ahí. Pero de ahí en más, los albiazules replegaron totalmente sus líneas, se metieron en su área y soportaron el bombardeo de Vélez, que pudo haber empatado sobre el final cuando un cabezazo del juvenil Silvero dio en el travesaño. Talleres se aferró con uñas y dientes a un triunfo valioso y lo terminó consiguiendo. Todavía faltan dos fechas para el final. Pero salvarse (y hasta pasar a octavos) ahora es más posible que antes.









VELEZ 0

Marchiori

Gordon

Magallán

Quiros

E. Gómez

Baeza

Bouzat

Carrizo

Lanzini

Pellegrini

Romero

DT: B. Schelotto

TALLERES 1

Herrera

Schott

Catalán

Palomino

Baez

Galarza

Portill

Ortegoza

Cáceres

Rick

Angulo

DT: Tevez

Estadio: Vélez

Arbitro: Sebastián Zunino

Gol: 48m Cáceres (T)

Cambios: 46m Godoy por Romero (V), 54m Valdés por E. Gómez (V) y Silvero por Magallán (V), 61m Girotti por Angulo (T), 68m Navarro por Portilla (T), Mosqueira por Cáceres (T) y M. Gómez por Rick (T) y 80m Aliendro por Baeza (V) y Monzón por Lanzini (V)