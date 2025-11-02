“Una musa es una persona que inspira creativamente a otra persona, en las artes y en las ciencias. Si bien es una palabra femenina, porque refiere a las antiguas diosas griegas de la inspiración, también aplica a los hombres. Es decir que 'una musa' puede ser mujer o varón. Sin embargo, a lo largo de la historia no sólo de nuestro país sino de la humanidad, a los 'machos' se les asignó el rol de creadores y a las 'hembras', de inspiradoras".

Asi lo siente, escribe y relata en la introducción al libro “Musas. Mujeres que inspiraron canciones folcloricas”, Aracely Maldonado, generando una pintura y semblanza de lo que el o la lectora, van a encontrar en las páginas escritas.

También dice: "Si así no hubiera sido, la compositora 'Nenette' Pepin Fitzpatrick no habría tenido que firmar como Pablo del Cerro las obras que creó para que interpretara su marido, Atahualpa Yupanqui. Este libro de Silvia Majul, escrito con rigurosidad y una mirada política clara respecto de nuestro ‘ser mujer’, nos pone frente al espejo de estos tiempos”.

Se trata de una obra que comenzó hace casi 20 años como un proyecto más amplio, y que se fue inclinando especificamente hacia las mujeres en el folclore, para luego pensarse como documental y terminar, “gracias” a los vaivenes económicos del país, en un libro. “Tenía que salir de alguna manera”, resalta Majul.

Hoy el libro ya se encuentra circulando por diferentes librerías, fue presentado en Córdoba, provincia de residencia de la autora, y el próximo 10 de diciembre seguirá su camino de presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo este marco se da este intercambio con la autora, haciéndo énfasis en las historias que transcurren en Salta y Jujuy.





—¿Cómo nació la idea?

—Nació hace como veinte años como un proyecto mucho más ambicioso junto a Karina Micheletto, que era hacer un libro de folclore por los 50 años de Cosquín. Entonces nos fuimos a Salta, parábamos en la casa de Mariana Carrizo. Primero hicimos un diagrama, para saber dónde estaban las movidas de la música folklórica de los 60, de los 70, la canción social, los instrumentistas (donde estaba a la cabeza Eduardo Falú), y después, canciones sueltas. En ese momento seleccionamos unas 25 , que no tenían género, eran simplemente clásicos del cancionero folclórico. Pasan los años y yo me dedico más al cine documental, no estaba tanto con la escritura, y desde que hice la segunda película sobre Daniel Toro, me interesó hacer Musas, mujeres que inspiraron canciones, pero en versión documental. Tenía 22 historias escritas, guionadas, las presenté al INCAA, y apenas asumió este gobierno me respondieron que sí, que les había interesado, que de siete jurados habían votado a favor seis, pero que no había plata. Entonces ahí dije: 'lo voy a hacer libro'. Ahí, cuando la pasé a versión libro, fueron sumándose más historias. De alguna manera, cada historia fue una búsqueda para entender cómo el arte inmortaliza a las mujeres.

Fragmento del libro





—Y cuando fuiste agregando historias, más allá de las que ya tenías, ¿qué sorpresas o hallazgos te llamaron la atención?

—Lo primero que pensé fue cómo dividirlo. Quería hacerlo en cuatro elementos. Sabía que Mujeres argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez, tenía que estar sí o sí. Sabía también que quería empezar con Barbarita Cruz, me parecía bien empezar en Jujuy y llegar hasta Carmen Funes... Quería incluir mujeres de varias regiones, pero también de distintas profesiones. Era como encontrar en cada una esa parte de lucha, de rebeldía, de revolución o de feminismo. Y más allá de que me crucé en el camino con mujeres que fueron hijas de otro momento del patriarcado, como “La Caminito”, que se tuvo que casar con otra persona, para mí no dejan en su momento de haber luchado a su manera por lo que quisieron, aunque sea desde la memoria, porque en el caso de Blanca Carrizo, hasta sus últimos días recordaba y contaba sin ningún pudor su historia de amor frustrado con Buenaventura Luna. Entonces era relatar eso, y de otras mujeres que lo llevaron más allá. Hay algunas que me costaron muchos años de investigación, y todavía no llegué a resolver todo. Con la mayoría traté de que fueran datos lo más certeros posible, y en algunos casos también quise dejar un poco al lector la libertad de interpretar, sin imponer opinión.





—Contame de las salteñas...

—A la Juana Figueroa la conocí por el mausoleo que está en Salta. En su caso leí muchísimo y me costó editar los textos tremendos de la época. Después vi el vínculo con el tema que le hicieron Calvetti y Raúl Carnota, y me enteré de otra zamba hecha por un grupo tradicional, pero me puse a leer los diarios de la época: textos enormes de Juan Carlos Dávalos, textos largos que algunos decían que la habían matado porque era muy libertaria; otros, por celos “justificados” del caballero. Entonces tenía que hacer un resumen, ver cómo tratarlo, mi trabajo era meterme en el mundo de esa mujer y también ver cómo se transforma en una especie de santa. Con Juana tuve que hacer un trabajo casi quirúrgico con las palabras que utilizaba, porque era un tema muy delicado, tratando de no emitir juicios sobre quienes escribieron en su momento. No voy a juzgar a los periodistas de la época, solo quería contar la historia de una mujer asesinada por su propio marido.





—En el libro también está la historia de “La Pomeña”…

—A La Pomeña la conocimos personalmente, fuimos hasta La Poma, creo que es la más conocida de todas las mujeres, y es una de las pocas que viven. En su caso, como mucha de la gente del norte, era de pocas palabras, transmitía más desde el silencio. Fuimos a entrevistarla con Luis Leguizamón, hijo del Cuchi, la agarramos justo con las cabras, no fue la entrevista que imaginábamos, que nos íbamos a sentar y hablar con esa mujer. Y en esa charla nos dio a entender que nunca había estado con Manuel Castilla, no recuerda haberlo visto, eso me quedó clarísimo, porque después las leyendas se van transformando y homogenizando, y parecía que estaban el Cuchi y Castilla juntos ahí. Pero de esa charla entendimos que no, ella no recordaba mucho y prefería dejarlo así. Y el hecho de que estuviera acompañándonos el hijo del Cuchi fue fundamental, porque nos ayudó a interpretar esas pocas palabras que ella nos decía. Y remarco que me parece importante esto de buscar en cada mujer su propia lucha. En el caso de La Pomeña, su rasgo feminista, entre comillas, fue quedarse en el lugar donde está, y que la gente los ve como turistas, los ve como una rareza. Incluso cuando la llevaron a Cosquín, le parecía rarísimo todo eso.

Eulogia Tapia (Imagen: gentileza Agencia Tierra Viva)





—Hay otra historia vinculada a Salta...

—La de Silvia Barrios, yo escuché Mírame otra vez por Los 4 de Salta muchas veces, y siempre pensé que podía ser para ella, ojos verdes, muy amiga de Ramón Ayala, y el tema de su autoría, misionero, dedicado a Salta... Fue una de las últimas historias que escribí, y le pregunté a Silvia si le molestaba que contara eso. Me dijo que no, que había sido muy amiga de Ramón y también de su compañera de los últimos años. De hecho, se la mostré, y recién después de presentar el libro en Córdoba me contó la historia: sí, fue compañera de Ramón, estuvieron a punto de casarse, recorrieron juntos esos pueblos que menciono en el libro como Iruya, Nazareno, porque ella siempre fue una recopiladora de voces originarias.

Yolanda Pérez de Carenzo (Niña Yolanda), de blusa a lunares. Abajo, de sombrero, el Cuchi Leguizamón





—Y luego hay otras del norte, de Jujuy por ejemplo, como la “Zamba de Lozano”...

—Tuve la oportunidad, viviendo en Buenos Aires, de conocer al Cuchi Carenzo, que quería hacer un anfiteatro llamado Niña Yolanda y un festival tipo Cosquín, entonces fui a conocer su casa de la niña Yolanda, llegó un grupo de periodistas y me fascinó la historia que me contaba: que iba Neruda, Gabriela Mistral… En el caso de la Niña Yolanda, pensaba cómo una eximia pianista decidió ser anfitriona. Todos nacemos con un talento, pero a veces elegimos otra cosa; ella, en vez de dar conciertos por todo el país, prefirió recibir amigos. Y su compañero la acompañó en eso. Me parecía lindo mostrar eso: su talento artístico, con quién se había formado, pero también su decisión de quedarse, de cuidar a sus amigos que venían del exilio en Chile o que eran argentinos. Y mostrar que en ese tiempo no había divisiones en lo artístico, en su casa podía estar el Mono Villegas, y no importaba si era folklorista o no. No existían esas grietas, eso también me motivó, meterme en el mundo de esas mujeres que no conocí. Alguna vez pude entrevistar a Barbarita Cruz, también en Jujuy, la que descubrí a través del tema Jujuy Mujer; fue la primera en calzarse pantalones en una época donde no se podía, se subía a los cerros a buscar arcilla, algo que no era bien visto para la sociedad, que decidió no casarse, pese a todos los comentarios de la época.

Barbarita Cruz (Imagen: gentileza Silvia Majul)





—Contame de la tapa, ¿cómo nace y quién la hizo?

—Quería que representara a la mujer de los cuatro elementos, le pedí a Juan Delfini, que fue el único testigo del Juicio a las Juntas en 1985. En ese momento no podían entrar periodistas, y él, que trabajaba en El Mundo, entró a dibujar. Me parecía una idea muy linda, políticamente, la idea de pedirle a él que hiciera la tapa de estas mujeres inmortalizadas por hombres. Yo me imaginaba una mujer anónima, con mar, río, agua, fuego... y a los días me manda una ilustración basada en una foto mía, que estoy en los cerros de los Siete Colores, me lo mandó y yo: “¡No, cómo me va a dibujar a mí!”, pero no le podia decir eso, porque además fue un gesto muy generoso de su parte.

Foto actual de la casa de Yolanda Pérez de Carenzo en Lozano





Quien hace el prólogo es una periodista con la que hice la primera prensa de Cosquín, en los 92, 93. Después, Chiqui Ledesma, artista santafesina y maestra, siempre me decía que trataba de explicarles a sus alumnos quién era tal o cual artista. Y esto tiene que ver con el puntapié inicial para el libro, que fue una anécdota cuando una vez mandé (yo hago prensa) a un músico a un programa de televisión con tinte religioso y cantó El bailarín de los montes, con esa parte que dice “nacido en la Salamanca”, y los productores no la trataron bien, le dije que por ahí no tendría que haber cantado ese tema, y ella me dice que no sabía... y entonces pensé qué era importante contar la historia de las canciones, sobre todo las de mujeres con una vida tremenda detrás. Entonces imaginé, por ejemplo, a una piba de 14 años que recién empieza a cantar folclore, ese fue mi lector ideal.

—¿Hay otro proyecto en relación al libro?

—Sí, me gustaría hacer una segunda parte, digo que va a ser Musas Inspiradoras, pero sin ser folclórica, tal vez con rock o con tango, no porque esté disconforme con este trabajo, pero me gustaría seguir inmortalizando a esas mujeres, y sobre todo tratar de contar, dentro de lo posible, la cultura y la cosmovisión de cada una.