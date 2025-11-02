Racing visitará este lunes a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido clave para sostener sus aspiraciones de clasificación a la próxima Copa Libertadores, tras la eliminación ante Flamengo de Brasil en semifinales.

El encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura se jugará a las 19 (TV: TNT Sports) en el Estadio Madre de Ciudades.

Clásico del Sur

En el Sur se acerca un nuevo capítulo del clásico entre Banfield y Lanús. Será este lunes desde las 21.15 (TV: TNT Sports) con el mismo picante de siempre, pero con otros condimentos que aporta el contexto de ambos clubes.

El Granate llega con el pasaje a la final de la Copa Sudamericana, mientras que el Taladro necesita ganar para escapar definitivamente de la pelea por el descenso.

El Verde quiere permanencia

Platense y Sarmiento se enfrentarán por Liga Profesional este lunes a las 16.45 (TV: TNT Sports) en Vicente López.

De ganar, el equipo dirigido por Facundo Sava podría garantizar su permanencia por promedios, aunque todavía no lo haría en la tabla anual.

El Globo busca volver a ganar

Huracán visita este lunes a las 16.45 (TV: ESPN Premium) a Defensa y Justicia, un rival directo en la lucha por el pase a octavos de final con la urgencia de ganar en Florencio Varela, dado que registra un triunfo en los últimos ocho partidos del torneo.

Un Matador en Córdoba

Tigre visita a Belgrano de Córdoba este lunes a las 21.30 (TV: ESPN) en el Gigante de Alberdi, por la fecha 14.

Después de la dura derrota en semifinales de la Copa Argentina a manos de Argentinos Juniors, los dirigidos por Ricardo Zielinski vuelven a cambiar el chip y a enfocarse en lo que será la continuidad de la Liga Profesional, donde pelea entre los ocho clasificados a play-offs. Enfrente, el Matador va por el mismo objetivo.



