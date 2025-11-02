¿Es posible hacer una lectura marxista del Bitcoin? Esa es la apuesta del sociólogo brasileño Edemilson Paraná en Bitcoin. La utopía tecnocrática del dinero apolítico (libro recientemente publicado por la editorial Prometeo).

Desde diversos foros se ha presentado a la criptomoneda como una verdadera panacea, pero el académico sostiene que no representa la superación de la política en términos de administración monetaria. Hay varios factores que demuestran sus fallas y desmienten cualquier argumento a favor de la democratización o redistribución de la riqueza: tiene un volumen y un rango de circulación bajos, es altamente inestable debido a su papel como activo especulativo y la concentración entre sus usuarios no para de crecer.

Sin embargo, la perspectiva de este trabajo no es tecnofóbica ni conservadora porque permite pensar algunas de sus tecnologías –el Blockchain, por ejemplo– al servicio de intereses populares y perspectivas más revolucionarias.

La investigación de Paraná es una buena forma de comprender las dinámicas actuales del capitalismo contemporáneo. De hecho, sus postulados suponen un desafío teórico y práctico para quienes luchan desde la izquierda contra el estado actual de las cosas. Paraná escribe en el prólogo: "Sabemos que, de modo general, la izquierda política, en gran parte, viene combatiendo los mencionados problemas a través de una agenda de reactivación del Estado social y de rearticulación de la regulación directa por parte de los gobiernos, buscando, para ello, rescatar los compromisos de clase de otrora. Ocurre que, a pesar de las buenas intenciones de tales esfuerzos, la globalización del capital parece haber dinamitado las bases de ese compromiso: los problemas cambiaron y las fuerzas sociales en disputa ya no son las mismas. Así es que, en medio de esa (re)composición de la lucha social, ese retorno del Estado, cuando se produce, tiende a darse en clave gerencial, empresarial y, a menudo, autoritaria; con beneficios que, aún cuando puedan comprobarse, resultan insuficientes para las mayorías sociales y las minorías políticas. La cuestión, por lo tanto, no es cómo imponerle al capital y a sus élites económicas y políticas una vuelta al compromiso anterior al neoliberalismo, sino cómo salir de este marco actual a partir de nuevas ideas y agendas. De ahi la importancia de abordar fenómenos emergentes como el Bitcoin, por más problemáticos que sean".